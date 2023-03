شاهد- مراوغة الموسم من صلاح.. هل لا يزال ليساندرو مارتينيز يشعر بالدوار؟

أشعلت مراوغة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول للأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد المنصات العربية والأجنبية في الفوز الكاسح للـ"ريدز" على "المانيو" بسباعية نظيفة في البريميرليغ.

ولم يكتفِ صلاح بالمراوغة بمهارة عالية بل أسقط أرضا بطل العالم مع منتخب بلاده.

وأشادت صحف بريطانية وصحفيون عرب بالأداء المبهر الذي قدمه صلاح أمام مانشستر يونايتد المعتاد على التألق أمامه، وركزوا على لقطة مراوغة مارتينيز التي صنع منها الهدف الثالث بمهارة لزميله الهولندي كودي جاكبو.

Mo Salah owns Lisandro Martinez. 😂😂😂 pic.twitter.com/KAXaPkgn0g — Footballinfos (@Footballplis) March 5, 2023

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تعليقها على المراوغة إلى أن صلاح أعاد مدافع مانشستر يونايتد إلى أياكس أمستردام -فريقه السابق- قائلة عن اللقطة: "مارتينيز يشعر بالدوار بعد مهارة صلاح المذهلة في هدف ليفربول".

وكتبت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "صلاح جعل مارتينيز يرقص، ويسقطه على ظهره ليثير حماس الجماهير".

أما صحيفة "إكسبرس" فرأت أن "النجم المصري أنهى مسيرة المدافع الأرجنتيني بهذه المراوغة".

وعربيا، غرد الصحفي المصري أمير عبد الحليم، عبر حسابه على تويتر "التعليق الإنجليزي قال الوصف الأمثل: صلاح جعل حياة مارتينيز بائسة في هذه اللحظة".

فيما كتبت الإعلامية المصرية دينا والي: "هنيئا لصلاح التتويج على عرش ليفربول، اليوم (فرحت) فرحتين، فرحة الفوز وفرحة التتويج، بخلاف مراوغة صلاح لمارتينيز".

من ناحيته، رأى رئيس القسم الرياضي في صحيفة النهار الكويتية عدنان يوسف، أن الثناء الذي يكيله كل يوم جمهور مانشستر يونايتد للمدافع مارتينيز في مواقع التواصل الاجتماعي "مسحه صلاح بهذه اللقطة".

وفي السياق، أصبح "صلاح" الهداف التاريخي لنادي ليفربول بعدما سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد، ليصل بهما إلى 129 هدفا مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي، ليزيح روبي فاولر عن العرش بفارق هدف واحد.

وشارك "فاولر" صورة عبر حسابه على تويتر لاحتفال "صلاح" بأحد أهدافه، وعلّق عليها: "مبروك كبيرة"، واصفا محمد صلاح بأنه "أسطورة" ليفربول.

وتغنى ليفربول بهدافه التاريخي عبر حساباته على المنصات، مشاركا فيديوهات وصورا من احتفالات صلاح بالأهداف.

بدوره، شارك "صلاح" صورة من احتفاله بهدفه التاريخي، وعلق عليها: "يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول، يُشرفني أن أستمر في كتابة التاريخ مع هذا النادي الرائع".

واحتفى الحساب الرسمي للبريميرليغ على تويتر بأرقام صلاح القياسية غير الهداف التاريخي لليفربول، ومن ضمنها أنه أصبح الأكثر تسجيلا بالقدم اليسرى برصيد 104 أهداف إضافة إلى تسجيله 32 هدفا في 38 مباراة متتالية.

A day to remember. We think you might enjoy these, Reds…😁 pic.twitter.com/ZqNYPMWTuI — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

The finish 🤤

The celebrations with the Kop 😍 pic.twitter.com/b56zbceoFw — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

Lisandro Martinez 'still spinning' after Mo Salah's skill and assist for Liverpool goal | #LIVMUN https://t.co/oHMW4OEwBY — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 5, 2023

التعليق الإنجليزي قال الوصف الأمثل Salah makes life misery for martinez at this moment https://t.co/b35zW8BNgE — أمير عبد الحليم (@AmirAbdElhalim) March 5, 2023

هنيئا لمحمد صلاح التتويج على عرش ليفربول، اليوم فرحتين، فرحة الفوز وفرحة التتويج، بخلاف ترقيصة صلاح لليساندرو مارتينيز #محمد_صلاح #ليفربول_مانشستر_يونايتد #ليفربول_مانشستريونايتد pic.twitter.com/EEdVfN4vQL — Dina Esmat Waly (@DinaEsmaTV) March 5, 2023

Salah sent Martinez looking for the exit door. pic.twitter.com/9KceQNF0oM — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) March 5, 2023

الثناء اللي يكيله كل يوم جمهور مانشستر يونايتد للمدافع مارتينيز في السوشال ميديا مسحه صلاح بهذه اللقطة pic.twitter.com/FlmB3WeEhF — adnan yousif (@AdnanYousif) March 5, 2023

Salah sent Martinez for a hot dog 🤣 pic.twitter.com/yHzvcUbTRD — Football Tips (@footballtips) March 5, 2023