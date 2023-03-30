استياء جماهيري بعد قرار الفيفا سحب كأس العالم للشباب من إندونيسيا.. وأبو تريكة يعلق

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 عاما من إندونيسيا، قبل نحو 52 يوما من انطلاق البطولة استياءً واسعًا عبر المنصات التي ثمنت الموقف المشرف الذي اتخذته إندونيسيا ضد إسرائيل.

وأصدر الفيفا بيانا رسميا مساء أمس الأربعاء، قال فيه إن هذا القرار جاء بناءً على الظروف الحالية في إندونيسيا، ولم يعلن بشكل واضح السبب الذي يحول دون استضافة جاكرتا للبطولة.

سحب استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2023™ من إندونيسيا ℹ️ https://t.co/6ueT0LrfwI pic.twitter.com/vn3e9H8SMr — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) March 29, 2023

التغريدة التي نشرها الفيفا وتجاوزت 6 ملايين مشاهدة أوضح فيها أنه لن يتم تأجيل موعد بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، على أن تقام في نفس المواعيد المحددة لها سلفا خلال الفترة بين 20 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران المقبلين.

وأثار القرار استياءً واسعًا في الأوساط الإندونيسية، حيث عبر لاعبو المنتخب عن إحباطهم من هذا القرار.

وعبر المنصات العربية استهجن مغردون قرار الفيفا، ووجهوا التحية لإندونيسيا لإصرارها على موقفها الذي وصفوه بالمشرف.

إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه …الفيفا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت .. الكيان الصهيونى وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه ..ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابه .. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 29, 2023

وعلق محلل "بي إن سبورت"، ونجم الكرة المصري السابق، محمد أبو تريكة في تغريدة له: "موقف مشرف وقوي تشكر عليه إندونيسيا، وأما الفيفا فإذا لم تستحِ فاصنع ما شئت، الكيان الصهيوني وباء العالم، محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه، وما زال الكيل بمكيالين هو السائد لدى الفيفا ولا غرابة".

Mimpi itu tetap harus dikejar dan kesempatan besar pasti akan terus datang.✨ Terima kasih untuk selalu konsisten berjuang membela Merah Putih di kancah internasional, adik-adik. Pertahankan semangat juangmu dan terus fokus dalam mengejar cita-citamu.#KitaGaruda pic.twitter.com/AGY12e1cZP — PSSI (@PSSI) March 29, 2023

وشارك الاتحاد الإندونيسي صور لاعبيه وعلق عليها: "لا يزال علينا السعي وراء الحلم، وستأتي الكثير من الفرص الكبيرة، حافظوا على روحكم القتالية واستمروا في التركيز على متابعة أهدافكم".

وكتب مهاجم المنتخب الإندونيسي تحت 20 عاما، هوكي كراكا عبر حسابه على إنستغرام معلقا على صورته باكيًا: "لا أعلم ماذا أفعل أكثر من ذلك، وماذا حدث؟".

وأشاد الكاتب يوسف الأوسي بموقف إندونيسيا معلقًا: "لا توجد علاقات سياسية بين إندونيسيا وإسرائيل، وكان نتنياهو يمهد بأن تسير إندونيسيا في طريق المطبعين، لكن هذا الموقف أثبت العكس".

ويأتي القرار عقب إلغاء القرعة الرسمية للبطولة التي كان من المقرر إجراؤها في بالي الجمعة الماضي.

ما صنعته #إندونيسيا اليوم ، موقف مشرف انتصرت فيه المبادئ على المصالح أن تضحي باستضافة حدث رياضي مهم ، لوحود دولة الاحتلال العنصرية فيه هو رسالة للغرب الظالم الذي يكيل بمكيالين فيقف مع أوكرانيا ويدعم الاحتلال ، شكراً لكل من كان وراء هذا القرار الذي سيكتب على جدارية التحرير والعودة — راجي الهمص – #فلسطين (@RajiHams) March 29, 2023

الحياة موقف…

شكراً إندونيسيا 🇮🇩 — حسن العيدروس (@haidroos) March 29, 2023

🇮🇩

فلتحيا#إندونسيا

وليسقط

المحتل

المختل

اليوم #فيفا

يسحب تنظيم كأس العالم للشباب من اندونسيا

لرفضها إعطاء تأشيرات للكيان الصهيونى ليعلب على أرضها

فلتحيا#إندونسيا — Salem Salem (@DrSalemMSalem1) March 29, 2023