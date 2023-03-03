استدعاء ميسي لقيادة الأرجنتين في مباراتين وديتين.. ماذا يعني؟

وجّه مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني الجمعة الدعوة إلى القائد صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين لبطل العالم ضد بنما ثم كوراساو (بالكاريبي) في نهاية مارس/آذار الجاري.

واستدعى سكالوني 35 لاعبًا لخوض اللقاءين الأوليين بعد تتويجه بطلا للعالم في مونديال قطر نهاية العام الماضي، بينهم الركائز أنخيل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي) ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني) ولاوتارو مارتينيس (إنتر ميلان الإيطالي).

وعاد لاعب وسط فياريال الإسباني جيوفاني لو سيلسو إلى التشكيلة بعدما غاب عن المونديال بسبب الإصابة.

وتستضيف الأرجنتين بنما في 23 مارس/آذار الجاري في ملعب "ماس مونومينتال" في بوينس آيرس، ثم كوراساو في 28 منه في سانتياغو ديل إستيرو.

وتحتل الأرجنتين المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بعد البرازيل وقبل فرنسا، وبنما المرتبة 61 وكوراساو المرتبة 86.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷 ¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023

ولم يحسم ميسي الفائز مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، ولكنه قال إنه ليس من المرجح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من المونديال التي سوف تقام في عام 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية بداية الشهر الماضي إنه سيبلغ 39 عاما، وهذا قد يقف عائقا أمامه في المشاركة بالبطولة التي سوف تقام بعد 3 أعوام.

وأضاف ميسي "لست أدري، قلت هذا دائما بسبب عمري، أعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أكون هناك".

ولكن هذا الاستدعاء (الذي من المؤكد أنه تم بالتنسيق مع اللاعب) يعني أن سكالوني ربما يقنعه بالاستمرار في قيادة التانغو حتى المونديال المقبل، نظرا لدوره القيادي في الفريق وتسجيله وصناعته معظم الأهداف، إذ احتل المركز الثاني في قائمة هدافي مونديال قطر برصيد 7 أهداف خلف هداف البطولة الفرنسي كيليان مبابي بهدف واحد.

ليونيل ميسي وكأس العالم 2022 🎞️ pic.twitter.com/geELejkMxk — Messi World (@M10GOAT) January 25, 2023

وفيما يلي لائحة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب لتمثيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، خيرونيمو رولي (أياكس أمستردام الهولندي)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).

الدفاع: خوان فويث (فياريال الاسباني)، غونسالو مونتيل (إشبيلية الإسباني)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيهوين بيريس (أودينيزي الإيطالي)، خيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي).

خط الوسط: ماركوس أكونيا (إشبيلية)، لاوتارو بلانكو (إلتشي الإيطالي)، لياندرو باريديس (يوفنتوس)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، إنسو فرناندي (تشلسي)، ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي)، إيسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، فاكوندو بيونانوت وأليكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي)، تياغو ألمادا (أتالانتا يونايتد الأميركي)، جيوفاني لوسيلسو (فياريال الإسباني).

الهجوم: أنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد)، إميليانو بوينديا (أستون فيلا)، فالنتين كاربوني (إنتر ميلان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، باولو ديبالا (روما)، لاوتارو مارتينيس (إنتر ميلان)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس غونساليس (فيورنتينا الإيطالي)، أليخاندرو غوميس (إشبيلية).