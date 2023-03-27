شاهد- أول عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.. المغربية خديجة المرضي بطلة العالم في الملاكمة

ظفرت المغربية خديجة المرضي -أمس الأحد- بلقب بطولة العالم للملاكمة للسيدات في الوزن الثقيل (فوق 81 كيلوغراما) التي تُجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وتفوقت المرضي -التي أصبحت أول عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز- في النزال النهائي على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا بواقع 4-1.

وتعد هذه ثاني ذهبية للمغرب في بطولة العالم للملاكمة، بعد محمد الربيعي.

وكانت خديجة (32 عاما) انتصرت على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش في فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن شاركت اللاعبة المغربية في الألعاب الأولمبية 2016، كما فازت بميدالية ذهبية لوزن أقل من 75 كيلوغراما في الألعاب الأفريقية 2019.

ونالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019، ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.

مبروك للبطلة خديجة المرضي لتحقيقها المدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة سيدات و بذلك تصبح أول ملاكمة إفريقية تحقق هذا الإنجاز التاريخي 👏🇲🇦 pic.twitter.com/RLEePNxR5D — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 26, 2023

⭕ تتويج خديجة المرضي بذهبية بطولة العالم للملاكمة سيدات و عزف النشيد الوطني المغربي بالعاصمة الهندية نيو ديلهي. pic.twitter.com/bcgnmKqK7e — Morocco of tomorrow (@Moroccoftomorow) March 26, 2023

☆ فيديو إعلان إحراز المغرب🇲🇦 الميدالية الذهبية🥇 في بطولة العالم للملاكمة🥊 النسوية بالهند.. شكرا خديجة المرضي.. pic.twitter.com/MCT9v2yppq — Mustapha Elasri المصطفى العسري (@MustaphaElasri9) March 26, 2023