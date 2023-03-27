رياضة

شاهد- أول عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.. المغربية خديجة المرضي بطلة العالم في الملاكمة

خديجة المرضي ملاكمة مغربية
خديجة المرضي تفوقت في النزال النهائي على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا (مواقع التواصل)
27/3/2023

ظفرت المغربية خديجة المرضي -أمس الأحد- بلقب بطولة العالم للملاكمة للسيدات في الوزن الثقيل (فوق 81 كيلوغراما) التي تُجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وتفوقت المرضي -التي أصبحت أول عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز- في النزال النهائي على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا بواقع 4-1.

وتعد هذه ثاني ذهبية للمغرب في بطولة العالم للملاكمة، بعد محمد الربيعي.

وكانت خديجة (32 عاما) انتصرت على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش في فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن شاركت اللاعبة المغربية في الألعاب الأولمبية 2016، كما فازت بميدالية ذهبية لوزن أقل من 75 كيلوغراما في الألعاب الأفريقية 2019.

ونالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019، ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي