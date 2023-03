"كنت أستفزه حتى يبكي".. فيرديناند يكشف الوجه الآخر لشخصية رونالدو

كشف ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، أنه كان يتعمد استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى يتسبب في بكائه، في فترته الأولى مع الفريق.

وأكد فيرديناند أنه اعتاد على لعب رياضة تنس الطاولة ضد كريستيانو، قبل البدء في الحصص التدريبية في مركز تدريبات كارينغتون الخاص بـ"الشياطين الحمر".

ونقلت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية تصريحات فيرديناند التي قال فيها "اعتدنا أن نلعب كل يومين تنس الطاولة قبل التدريب كجزء من الإحماء، وكنت أهزمه في كل مرة".

Cristiano Ronaldo got 'smashed all over the place' by Rio Ferdinand at Man Utd https://t.co/14MqsoX96e

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 25, 2023