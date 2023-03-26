"كنت أستفزه حتى يبكي".. فيرديناند يكشف الوجه الآخر لشخصية رونالدو

كشف ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، أنه كان يتعمد استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى يتسبب في بكائه، في فترته الأولى مع الفريق.

وأكد فيرديناند أنه اعتاد على لعب رياضة تنس الطاولة ضد كريستيانو، قبل البدء في الحصص التدريبية في مركز تدريبات كارينغتون الخاص بـ"الشياطين الحمر".

ونقلت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية تصريحات فيرديناند التي قال فيها "اعتدنا أن نلعب كل يومين تنس الطاولة قبل التدريب كجزء من الإحماء، وكنت أهزمه في كل مرة".

Cristiano Ronaldo got 'smashed all over the place' by Rio Ferdinand at Man Utd https://t.co/14MqsoX96e — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 25, 2023

وأضاف مازحا: "كنت أفضل لاعبي الفريق في التنس، وهو كان ثانيا، تماما مثل روجر فيدرر ورافاييل نادال، لو بثت مباراتنا على التلفزيون، لحطمت الأرقام القياسية".

وتابع فيرديناند: "اعتدت السخرية من كريستيانو باعتباره الأصغر سنا في الفريق، لأنني أفوز باستمرار، وهو ما يدفعه للبكاء. نعرف طبيعته التنافسية، فهو لا يحب الخسارة حتى لو تعلق الأمر بمواجهة في التنس".

يُذكر أن فيرديناند لعب إلى جانب كريستيانو رونالدو 6 مواسم، قبل أن يرحل "صاروخ ماديرا" باتجاه ريال مدريد صيف عام 2009.

وظهر "الدون" بقميص "المانيو" في الفترة بين 2003 حتى 2009، ثم عاد مرة أخرى من أغسطس/آب 2021، حتى نوفمبر/كانون الثاني 2022.

وفي المجمل، لعب كريستيانو مع "الشياطين الحمر" 346 مباراة في جميع البطولات، سجّل خلالها 145 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة.

كما تُوّج "الدون" مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (3 مرات)، وبدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية، وبلقبين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ومثلهما في الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي).

ويلعب "صاروخ ماديرا" حاليا في صفوف النصر السعودي، الذي انتقل إليه أواخر العام الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ويتواجد كريستيانو في هذه الأيام مع منتخب البرتغال، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وبات "صاروخ ماديرا" أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات الوطنية، بعدما خاض مباراة البرتغال وليشتنشتاين، ليصل إلى 197 مباراة دولية ويفضّ الشراكة مع الكويتي بدر المطوع.