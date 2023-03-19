رين يصعق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

فاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز موناكو على أجاكسيو بهدفين دون رد، ومونبيلييه على كليرمون فوت 2-1، وستراسبورغ على أوكسير بهدفين دون رد، وتعادل تروا مع ستاد بريست 2-2، ولوريان مع نيس 1-1.

وسجل هدفي رين، كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول وأرنود كاليموندو (48).

ورفع رين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في صدارة الترتيب.