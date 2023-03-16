8 فرق بينها 3 إيطالية.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

8 فرق تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعضها عانى ليعبر إلى هذا الدور وأخرى كانت طريقها مفروشة بالأهداف، ولكن الجميع ينتظر قرعة الثمانية الكبار والمواجهات التي ستسفر عنها.

والفرق الثمانية التي تأهلت هي:

تشلسي

بنفيكا

ميلان

بايرن ميونخ

مانشستر سيتي

إنتر ميلان

ريال مدريد

نابولي

فـ"البلوز" قلب الطاولة على دورتموند في "ستانفورد بريدج"، وتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، ليتأهل للمرة الثانية تواليا لهذا الدور، وكان خسر الموسم الماضي أمام ريال مدريد بربع النهائي.

أما بنفيكا البرتغالي فكان طريقه مفتوحا إلى هذا الدور بعد تخطيه كلوب بروج البلجيكي 7-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وتأهل إلى ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى في هذا القرن.

وميلان حامل اللقب 7 مرات عرف من أين تؤكل الكتف أوروبيا، وتأهل بهدف دون رد في مجموع المباراتين ليقصي توتنهام من ثمن النهائي ويتأهل إلى ربع النهائي.

أما جاره وغريمه الإنتر فنسخ تجربة "الروسونيري" وعبر إلى ربع النهائي بهدف نظيف في مجموع المباراتين وأخرج بورتو البرتغالي، ليكون ثاني فريق إيطالي في مرحلة الثمانية الكبار.

واستطاع مانشستر سيتي بقيادة الإعصار الهولندي إيرلينغ هالاند هداف البطولة حتى الآن أن يسحق لايبزيغ 8-1 في مجموع المباراتين، وعبر براحة كبيرة إلى ربع النهائي، ويأمل أن ينجح في تحقيق لقبه الأول في المسابقة القارية الأم.

أما نابولي القوي محليا -الذي يقترب من تحقيق لقب الدوري الإيطالي- فأصبح الفريق الإيطالي الثالث الذي يتأهل إلى ربع النهائي بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين، ليوقف مغامرة إنتراخت فرانكفورت في ثمن نهائي البطولة.

بدوره، استطاع بايرن ميونخ أن يقصي باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، وأجّل له حلمه بحمل كأس ذات الأذنين إلى الموسم المقبل.

فيما أصبح ريال مدريد (بطل الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي بالفوز بهذه البطولة بـ14 لقبا) في هذه البطولة القارية فريقا لا يقهر، فقد أقصى ليفربول 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد وتوقيت القرعة

وستحضر الفرق الثمانية إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، لتحضر القرعة التي تقام غدا الجمعة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش (14:00 بتوقيت مكة المكرمة).

وفي هذه القرعة لن تكون هناك محددات جغرافية أو سياسية، الفرق كلها يمكن أن تواجه بعضها البعض، والمواجهات النارية مرتقبة، وسيخوض الاسم الأول الذي يسحب في القرعة مباراة الذهاب على أرضه والإياب على ملعب الخصم.

وستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي في 11 و12 أبريل/نيسان المقبل، ومباريات الإياب في 18 و19 من الشهر نفسه.