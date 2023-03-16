يرتدي نظارة خاصة للنوم ومهووس بالشمس.. تقرير يكشف نمط حياة هالاند الذي يساعده على التألق

يتواصل الحديث عن الحصيلة التهديفية المذهلة التي يملكها النرويجي إيرلنغ هالاند، في شهوره الأولى مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسمين الأخيرين.

آخر ما أبهر هالاند به العالم كان أهدافه الخمسة التي هز بها شباك لايبزيغ الألماني، الثلاثاء الماضي، في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي بنتيجة 7-0، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

بفضل هذه الأهداف الخمسة، رفع هالاند رصيده الإجمالي إلى 33 هدفا في دوري الأبطال، جعلت منه أسرع وأصغر لاعب يسجل أكثر من 30 هدفا في أول 25 مباراة بالبطولة.

كما وصل هالاند إلى هدفه رقم 39 في 36 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع البطولات، منذ توقيعه للفريق الصيف الماضي.

وسلطت "ذا صن" (The Sun) البريطانية الضوء على نمط حياة النجم النرويجي، الذي يُلزم نفسه بأسلوب صارم، يمنحه الكثير من القوة الذهنية والبدنية.

وذكرت الصحيفة أن هالاند يخصص الكثير من الوقت لتطوير مهاراته الفنية، بالإضافة إلى تعزيز قوته البدنية، مشيرة إلى أنه مهووس بأسلوب النوم السليم والصحي، ويؤمن أن حصوله على فترة كافية من النوم يساعده على تحسين وظائف جسده وقدراته البدنية.

ويرى هالاند في النوم بأنه "أهم شيء في الحياة". ويدخل إلى سريره يوميا الفترة ما بين العاشرة والعاشرة ونصف ليلا، وقبل ذلك يقوم بإغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية في بيته بما فيها هاتفه الشخصي، حتى لا يستقبل أي مكالمات ليلية قد تزعجه أثناء النوم.

خماسية إيرلينج هالاند ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ هالاند يصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد ليونيل ميسي ولويس أدريانو#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #هالاند #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/WIWNbrYZVV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023

بالإضافة إلى ذلك، يضع هالاند على عينيه نظارات برتقالية اللون تساعده على النوم العميق.

ويحرص مهاجم "السيتزنس" دائما على متابعة الوظائف الحيوية لجسده، ويفعل ذلك باستخدام جهاز يضعه في يده، ويقيس جودة النوم ودرجة حرارة الجسم والضغط ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.

وبالنظر إلى كل هذه المعلومات يرى كالوم والش، المتخصص في تحليل الحركة وتحسين السرعة والوقاية من إصابات الملاعب، والذي عمل سابقا مع نادي نيوكاسل يونايتد، في هالاند النسخة الأكثر تطورا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت نفس الصحيفة أشارت في وقت سابق إلى أن هالاند (194 سنتيمترا و88 كيلوغراما) يحرص على متابعة حمية خاصة تتضمن تناول الدجاج والمعكرونة دون استخدام الزيت أو الملح في تحضيرها، كما يتناول بعض الأنواع من الأسماك مع خضار طازجة.

وأوضحت أن الهداف النرويجي يحرص على شرب المياه بشكل دائم، ويمتنع عن المشروبات التي تحتوي على السكر، ولا يتناول أي أطعمة مجمدة ويقتصر على المنتجات الطازجة فقط.

وقال هالاند نفسه إنه يحرص على التعرض لضوء الشمس، وأخذ حمام شمس بمجرد استيقاظه في الصباح، مع حرصه على الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية لتنظيم أوقات النوم والاستيقاظ.

ويضيف "أول شيء أفعله في الصباح هو الحصول على بعض ضوء الشمس في عيني. إنه جيد لإيقاع الساعة البيولوجية. لقد بدأت أيضا في ترشيح المياه قليلا، أعتقد أنه يمكن أن تكون له فوائد كبيرة لجسدي".