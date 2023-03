حرب التحكيم تستعر في الليغا.. اتهامات صادمة من حكم لبيريز رئيس ريال مدريد والملكي يرد

بعد أزمة "نيغريرا" التي تعصف ببرشلونة، جاء دور ريال مدريد القطب الآخر للدوري الإسباني ليدخل في حرب مفتوحة مع أحد الحكام السابقين في الليغا والذي اتهم رئيس فلورنتينو بيريز باتهامات صادمة.

وقال الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس إن بيريز طلب لقاءه في غرفة منفصلة داخل ملعب "سانتياغو برنابيو" للضغط على قراراته، ولكنه رفض الأمر، وطالب بوجود مساعده في الاجتماع مع رئيس الملكي.

وأوضح غونزاليس في مقابلة مع "كادينا سير" أنه بعد المباراة التي أدارها بين ريال مدريد وديبورتيفو دي لاكورونيا (6-1) موسم 2010-2011، طلب بيريز من غونزاليس أمرا واحدا وهو أن يعامله معاملة برشلونة.

وسأل الحكم بيريز إن كانت هذه مزحة ليكون جواب رئيس الريال "كلا"، وبعد نصف ساعة أخبر الحكم اللجنة الفنية للتحكيم في الاتحاد الإسباني التي لم تتحرك أو تفرض أي عقوبات، بحسب غونزاليس.

وجاء الرد سريعا من الريال عبر عرض فيديو على قناة النادي الرسمية استعرض خلالها ما اعتبره الريال "الأخطاء التي ارتكبها الحكم ضد ريال مدريد أثناء مسيرته".

وأرفقت الفيديو بتعليق "هذا هو إيتورالدي غونزاليس الحكم الذي خلع قناعه أخيرا وبات الآن مكرسا لمهاجمة ريال مدريد في وسائل الإعلام".

وكان القضاء الإسباني اتهم نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد" و"إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكتالوني لنيغريرا، وفق ما أعلنت محكمة في برشلونة يوم الجمعة الماضي.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة النادي بصفته المعنوية، بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

كما وجهت الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر، وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.

