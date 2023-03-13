قبل أسبوع من "الكلاسيكو".. برشلونة ينجو من فخ بيلباو ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني

أعاد برشلونة المتصدر فارق النقاط التسع مع ملاحقه المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه أتلتيك بيلباو مساء الأحد، بهدف دون رد، لحساب الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفوز لجناحه البرازيلي رافينيا، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية، بعد تمريرة متقنة من القائد سيرجيو بوسكيتس.

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما على غريمه ريال مدريد الذي يملك 56 نقطة، قبل أسبوع واحد من المواجهة بينهما على ملعب "كامب نو" يوم الأحد المقبل في الجولة الـ26.

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رافينيا يفتتح التسجيل لبرشلونة من تمريرة ذكية من بوسكيتس أيهما أجمل التمريرة أم الهدف؟ 😍#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/Ewj0tnUsk9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2023

وخطا برشلونة بفضل هذا الفوز خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ 3 مواسم، بعدما حقق انتصاره الـ21 في البطولة خلال الموسم الجاري والتاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة.

في المقابل، توقف رصيد بيلباو، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي، عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وواصل البرازيلي رافينيا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، ورغم ذلك، فإن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، استحق أن يكون بطل اللقاء بلا منازع، بعدما تصدى للعديد من الفرص المؤكدة لبيلباو من أجل التعادل، ليؤَمّن حصول فريقه على النقاط الثلاث من معقل منافسه.

9 أهداف

9 تمريرات حاسمة pic.twitter.com/TdUtSFcCwo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 12, 2023

وحفلت المباراة بالإثارة والندية، ولجأ فيها الحكم إلى تقنية الفيديو "فار" (VAR) أكثر من مرة، أبرزها في احتساب هدف برشلونة بعدما أشار في البداية إلى وجود رافينيا في موقف تسلل.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجّل بيلباو هدفا جميلا عبر الغاني إيناكي وليامز، لكن العودة إلى تقنية الفيديو أكّدت وجود لمسة يد في بداية اللعبة على إيكر مونيان، ليتم إلغاؤه.