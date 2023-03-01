أسماء مفاجئة في قائمة الثنائي الأفضل بأوروبا هذا الموسم

دخلت كرة القدم الأوروبية مرحلة حاسمة محليا وقاريا، فالفرق التي تحارب على أكثر من جبهة تحتاج إلى تألق جميع لاعبيها -نجوما كانوا أو شبابا- على الصعيد الفردي والثنائي والجماعي، وكل ذلك بهدف تحقيق الألقاب المحلية والقارية.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة بالثنائيات الأفضل في أوروبا، ممن سجلوا وصنعوا أكبر عدد من الأهداف ودونوا أعلى المساهمات بأسمائهم حتى الآن.

وخرجت من القائمة الثنائيات التي لم تصل إلى 40 مساهمة، وكان في مقدمتهم ثنائي إنتر ميلان، لوتارو مارتينيز وإدين دجيكو (39 مساهمة)، وثنائي إيه سي ميلان، رافاييل لياو وأوليفيه جيرو (35 مساهمة)، وثنائي أرسنال، بوكايو ساكا ومارتين أوديغارد (33 مساهمة)، وثنائي توتنهام، هاري كين وهون مين سونغ (33 مساهمة).

وتاليا قائمة الثنائيات الأفضل في أوروبا هذا الموسم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في كرة القدم: