رياضة

بالفيديو.. برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وشكوك حول مشاركته أمام ريال مدريد

LaLiga - Almeria v FC Barcelona
ليفاندوفسكي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة ألميريا (رويترز)
27/2/2023-|آخر تحديث: 27/2/202304:21 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة هدافه روبرت ليفاندوفسكي، وسط تقارير عن عدم لحاقه بالقمة أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل.

وكتب برشلونة عبر حسابه على تويتر أن المهاجم البولندي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة ألميريا، وأنه سيبدأ عملية التعافي لكن دون تحديد فترة غيابه عن المباريات.

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية، إلى جانب تقارير محلية أخرى، أن ليفاندوفسكي سيغيب لحوالي أسبوعين، ما يعني عدم مشاركته في ذهاب قبل نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد، بالإضافة إلى غيابه عن مباراتي فالنسيا وأتلتيك بيلباو في الدوري المحلي.

وشارك المهاجم البالغ عمره 34 عاما في خسارة برشلونة 1-صفر على ملعب ألميريا أمس الأحد، ليهدر فرصة تعزيز تصدره ويكتفي بالتقدم بـ7 نقاط على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد يوم السبت.

وينصب تركيز برشلونة على الموسم المحلي بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

المصدر : رويترز