بالفيديو.. برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وشكوك حول مشاركته أمام ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة هدافه روبرت ليفاندوفسكي، وسط تقارير عن عدم لحاقه بالقمة أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل.

وكتب برشلونة عبر حسابه على تويتر أن المهاجم البولندي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة ألميريا، وأنه سيبدأ عملية التعافي لكن دون تحديد فترة غيابه عن المباريات.

روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/4OrJ1hqA08 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2023

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية، إلى جانب تقارير محلية أخرى، أن ليفاندوفسكي سيغيب لحوالي أسبوعين، ما يعني عدم مشاركته في ذهاب قبل نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد، بالإضافة إلى غيابه عن مباراتي فالنسيا وأتلتيك بيلباو في الدوري المحلي.

برشلونة يتلقى هزيمته الثانية في الدوري الإسباني بخسارته على يد ألميريا 0-1 ▶️شاهد الهدف#الدوري_الاسباني #ألميريا_برشلونة pic.twitter.com/NU1mCvuHln — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2023

وشارك المهاجم البالغ عمره 34 عاما في خسارة برشلونة 1-صفر على ملعب ألميريا أمس الأحد، ليهدر فرصة تعزيز تصدره ويكتفي بالتقدم بـ7 نقاط على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد يوم السبت.

وينصب تركيز برشلونة على الموسم المحلي بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.