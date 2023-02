بعد عامين على رحيله عن ريال مدريد.. زيدان مرشح للعودة من بوابة الدوري الإنجليزي

باتت عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى مجال التدريب أقرب من أي وقت مضى بعد نحو عامين على رحيله عن قيادة ريال مدريد الإسباني الذي حقق معه إنجازات كبيرة.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" (Football Insider) الإنجليزي أن إدارة نادي تشلسي تسعى إلى إقناع زيدان بتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة خلفا لغراهام بوتر الذي لم تمر سوى 5 أشهر على تعيينه خلفا للألماني توماس توخيل.

وأضاف الموقع "كانت إدارة تشلسي تنظر إلى تعيين بوتر على أنه طويل الأمد، ولكن هناك ضغط متزايد على رئيس النادي الأميركي تود بويلي، في ظل فشل المدرب الإنجليزي في تحقيق النتائج المطلوبة".

"Todd Boehly and the Chelsea board are reportedly looking at Zinedine Zidane as a replacement for Graham Potter" 😳 pic.twitter.com/S1kVFgz4iB

— Chelsea FC News (@Chelsea_FL) February 23, 2023