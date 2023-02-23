بعد عامين على رحيله عن ريال مدريد.. زيدان مرشح للعودة من بوابة الدوري الإنجليزي

باتت عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى مجال التدريب أقرب من أي وقت مضى بعد نحو عامين على رحيله عن قيادة ريال مدريد الإسباني الذي حقق معه إنجازات كبيرة.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" (Football Insider) الإنجليزي أن إدارة نادي تشلسي تسعى إلى إقناع زيدان بتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة خلفا لغراهام بوتر الذي لم تمر سوى 5 أشهر على تعيينه خلفا للألماني توماس توخيل.

وأضاف الموقع "كانت إدارة تشلسي تنظر إلى تعيين بوتر على أنه طويل الأمد، ولكن هناك ضغط متزايد على رئيس النادي الأميركي تود بويلي، في ظل فشل المدرب الإنجليزي في تحقيق النتائج المطلوبة".

"Todd Boehly and the Chelsea board are reportedly looking at Zinedine Zidane as a replacement for Graham Potter" 😳 pic.twitter.com/S1kVFgz4iB — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) February 23, 2023

وأكد أن رغبة تشلسي حاليا تتجه نحو زيدان في حال استمرت النتائج السلبية مع بوتر، مشيرا إلى أنه لم تُجر بعد أي مفاوضات مع المدرب الفرنسي.

ويتعرض بوتر لضغوط كبيرة من جماهير النادي، إذ يسجل الفريق معه أسوأ نتائج منذ عام 1995 رغم استثمار النادي نحو 600 مليون يورو في إبرام صفقات من العيار الثقيل منذ استحواذ بويلي على النادي في مايو/أيار 2022.

ويحتل تشلسي حاليا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بواحدة فقط من مبارياته العشر الأخيرة في جميع المسابقات.

نتائج سيئة لبوتر

وبات بوتر المدرب صاحب البداية الأسوأ في تاريخ "البلوز" بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق اللندني أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن هذه الهزيمة هي السادسة لتشلسي من أصل 17 مباراة قاد بها بوتر الفريق اللندني منذ تسلمه المهمة في الثامن من سبتمبر/أيلول 2022.

وفي المباريات الـ17 المذكورة في البريميرليغ نجح تشلسي بالفوز في 5 لقاءات فقط -بينها اثنان في آخر 14 مواجهة- مقابل 6 تعادلات.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة فوز تشلسي مع بوتر بلغت 29.4%، وهو الرقم الأسوأ مقارنة بنظرائه الذين مروا على النادي طوال تاريخه.

وفي المجمل، قاد بوتر تشلسي في 25 مباراة بجميع البطولات، فاز في 9 مباريات وخسر مثلها، مقابل 7 تعادلات، وسجل فريقه 25 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 24 هدفا.

زيدان يلمح لقرب عودته

وكان زيدان أكد مؤخرا استعداده للعودة إلى مجال التدريب، مشيرا إلى أنه لا يستبعد بدء مهمة جديدة قبل نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية "الآن أصبح لدي الوقت للعودة، ربما حتى يونيو، لكن كل شيء يمكن أن يسير بسرعة كبيرة، العودة إلى التدريب هي رغبتي الأولى حاليا، وأعتقد أنني أملك الوقت اللازم لهذه المهمة".

ولم يشرف زيدان (50 عاما) على أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد عقب نهاية موسم 2020-2021 في محطته الثانية، وكان مرشحا لقيادة منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم 2022 في دولة قطر، لكن الاتحاد الفرنسي مدد عقد المدرب الحالي ديدييه ديشامب.

وخلال مسيرته التدريبية أشرف زيدان على ريال مدريد فقط، وكان إنجازه الأبرز على الإطلاق قيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا (3 مرات)، والدوري الإسباني (مرتان).