بالفيديو.. ملاكم أميركي لم يفز بأي نزال يسقط بضربة قاضية ويتقيأ على الحلبة

تعرض الملاكم الأميركي ماركيز غرير، الذي لم يفز بأي نزال كملاكم محترف، لخسارته الـ 15 على التوالي، بضربة قاضية في الجولة الأولى أسقطته أرضا وجعلته يتقيأ.

ورغم أن غرير (26 عاما) كان يواجه ماركيز وليامز، وهو ملاكم مبتدئ يخوض أول نزال احترافي له، إلا أنه لم يصمد كثيرا بعدما تلقى لكمة قوية في بطنه أسقطته أرضا ليسقط منه واقي الأسنان ثم يقف مترنحا ويتقيأ من شدة تأثره باللكمة حسب أحد المعلقين على النزال.

وتدخل الحكم لإيقاف النزال وفقا لقواعد الملاكمة، وبدأ العد قبل إعلان فوز وليامز الذي انغمس في الاحتفال بفوزه الأول بطريقة سريعة لم يكن يتوقعها.

Debutant Marquis "Hancho" Williams (1-0) with a body shot KO-1 victory over Marquez Greer (0-15), who immediately vomits from the punch, in their middleweight bout from Gadsden, Alabama pic.twitter.com/LyH7wQpDKe

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) February 12, 2023