طاجيكستان في كأس آسيا 2023.. الأمل في ظهور أول تاريخي

ستكون طاجيكستان من بين المنتخبات الأقل تصنيفا، المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط من العام المقبل.

وربما تتجه أغلب المنتخبات لمشاركتها للمرة الأولى في كأس آسيا، وهي تشعر بسعادة لمجرد الوجود في النهائيات، لكن منتخب طاجيكستان الذي تطور في الفترة الأخيرة يبحث عن ظهور أول تاريخي في المحفل القاري.

وتمني طاجيكستان النفس بتحقيق نتائج جيدة في أول ظهور آسيوي، بعدما أخفقت في التأهل إلى العرس الآسيوي خلال 6 محاولات سابقة خاضت فيها التصفيات، كما فشلت طاجيكستان أيضا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حيث شاركت في التصفيات 7 مرات.

وتملك الكرة الطاجيكية إنجازا وحيدا على مستوى المنتخب الأول، وهو الفوز في 16 أبريل/نيسان 2006 بلقب كأس التحدي الآسيوي خلال أول مشاركة لها في البطولة، حيث شاركت بعدها في البطولة 3 مرات ولم تحقق اللقب مرة أخرى.

التأسيس

تأسس الاتحاد الطاجيكي عام 1936 في جمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفياتية آنذاك كقسم من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لكرة القدم، ولكن بعد حصول طاجيكستان على استقلالها عام 1991 أنشأ الاتحاد الطاجيكي المستقل في 15 ديسمبر/كانون الثاني من نفس العام، وفي 1994 انضم إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي للعبة.

ويتولى رستم إمام علي عمدة دوشانبي، رئاسة الاتحاد الطاجيكي منذ 25 أبريل/نيسان عام 2019، كما يترأس حاليا أيضا اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم (كافا) بعد إعادة انتخابه في الثالث من مايو/أيار 2023.

ولعب إمام علي دورا كبيرا في تطوير كرة القدم في بلاده، بعد تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع بالتعاون مع الفيفا بما في ذلك إنشاء أكاديمية الاتحاد الطاجيكي لتسهيل انتقال المواهب من كرة القدم الشعبية إلى فرق الشباب.

وخاض منتخب طاجيكستان أول مباراة دولية له ضد أوزبكستان في 17 يونيو/حزيران 1992، وأقيمت في دوشانبي وانتهت بالتعادل (2-2)، في حين كانت أول مباراة رسمية لطاجيكستان في 11 أبريل/نيسان 1994 في طشقند كجزء من بطولة إقليمية، وخسرت وقتها أمام كازاخستان بهدف نظيف.

أبرز اللاعبين في تاريخ طاجيكستان

يعتبر أختام نزاروف، (31 عاما)، أحد أبرز لاعبي كرة القدم الطاجيكية، لأنه أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية برصيد 76 مباراة خلال الفترة من 2011 وحتى 2023، سجل خلالها 5 أهداف.

أما الهداف التاريخي للكرة الطاجيكية فهو مانوشهر جليلوف، برصيد 20 هدفا سجلها في 51 مباراة، وهو أحد اللاعبين البارزين حاليا في تشكيلة منتخب طاجيكستان بجانب زميله يوسف رابييف الذي سجل 15 هدفا في 40 مباراة دولية.

ويبرز في تشكيلة طاجيكستان التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في قطر، بارفيزدزون عمرباييف قائد المنتخب الذي يملك تجربة احترافية في روسيا وبلغاريا، وكذلك نور الدين دافرونوف الذي لعب لأندية لوكوموتيف موسكو ومينسك وأمكار بيرم في روسيا.

ومنذ استقلال طاجيكستان في التسعينيات، برز خورشيد محمودوف وإبراهيم ربيموف وإيراج رجبوف وفاتخولو فاتخولوييف، وقادوا بلادهم للقبهم الوحيد في بطولة كأس التحدي الآسيوي عام 2006.

طاجيكستان في المونديال

منذ استقلال طاجيكستان عام 1991 عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وتكوين منتخب منفصل لم تستطع التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم حتى الآن.

وخاض منتخب طاجيكستان التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال في 7 مناسبات، إلا أنه أخفق فيها جميعها في تحقيق حلم التأهل، آخرها في تصفيات مونديال قطر 2022.

وتخوض طاجيكستان تصفيات مونديال 2026 المقررة في أميركا والمكسيك وكندا، ضمن المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية، حيث تحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين خلف السعودية، وذلك بعد التعادل مع الأردن (1-1) والفوز على باكستان (6-1).

مباريات طاجيكستان في كأس آسيا 2023

حجز المنتخب الطاجيكي مكانا له في المجموعة الأولى بناء على نتيجة القرعة، إلى جانب قطر ولبنان والصين.

وتاليا مباريات طاجيكستان:

14 يناير/كانون الثاني: طاجيكستان x الصين (ملعب عبد الله بن خليفة).

17 يناير/كانون الثاني: قطر x طاجيكستان (ملعب البيت).

22 يناير/كانون الثاني: طاجيكستان x لبنان (ملعب جاسم بن حمد).

وتعتمد تشكيلة منتخب طاجيكستان على كل من:

بارفيزدزون عمرباييف لاعب وسط "سيسكا" البلغاري.

شاهروم ساميف مهاجم "أورهي" المولدوفي.

رستم سويروف مهاجم "لوكوموتيف طشقند" الأوزبكي.

وخدات خانونوف مدافع "برسبوليس" الإيراني.

رسلان خايلوف صانع ألعاب "تيومين" الروسي.

الموهبة الشابة أليجوني أيني الذي انضم للمنتخب الأول بعمر 16 عاما.

مدرب طاجيكستان

تولى الكرواتي بيتر سيغارت (57 عاما)، تدريب منتخب طاجيكستان في 27 يناير/كانون الثاني 2022، خلفا للمدرب المحلي عثمان توشيف.

وتمكن سيغارت في وقت قصير من إعادة هيكلة المنتخب وقيادته للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في إنجاز تاريخي، حيث يعد هذا أول ظهور للبلاد في مسابقة قارية كبرى في التاريخ.

واعتمد المدرب الكرواتي على تكوين منتخب شاب متوسط أعماره 21 عاما، قادهم بعد أشهر قليلة للتأهل إلى نهائيات أمم آسيا، ومن ثم حصد لقب كأس ملك تايلند في 25 سبتمبر/أيلول 2022 بالفوز على ماليزيا في النهائي بركلات الترجيح، ولقب بطولة ميرديكا الماليزية في 17 يناير/كانون الثاني 2023 بالفوز على ماليزيا في النهائي (2- 0).

وتولى المدرب الكرواتي منتخب جورجيا للشباب تحت 21 عاما، ثم بدأ تجربة جديدة في القارة الآسيوية حيث ساهم في بناء نادي بالي ديفاتا الإندونيسي، بعدها خاض تجربة جديدة في البوسنة والهرسك مع نادي زفييزدا غراداتشاك، ثم درب منتخب أفغانستان وقاده لوصافة بطولة اتحاد جنوب آسيا 2015، ومنتخب جز المالديف وقاده للفوز بلقب بطولة اتحاد جنوب آسيا 2018، وأخيرا منتخب طاجيكستان.