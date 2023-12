مجموعات ومواعيد مباريات بطولة "كوبا أميركا 2024" في الولايات المتحدة

أسفرت قرعة بطولة "كوبا أميركا 2024" بكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة بين 20 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز، عن وقوع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمها اللدود تشيلي.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆

Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩

Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023