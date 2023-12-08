مجموعات ومواعيد مباريات بطولة "كوبا أميركا 2024" في الولايات المتحدة

أسفرت قرعة بطولة "كوبا أميركا 2024" بكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة بين 20 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز، عن وقوع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمها اللدود تشيلي.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆 Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩 Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

والمجموعات هي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين وبيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو

الأرجنتين وبيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو المجموعة الثانية: المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا

المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيا

الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيا المجموعة الرابعة: البرازيل وكولومبيا والباراغواي والفائز بين كوستاريكا وهندوراس

الأرجنتين.. بطلة العالم وكوبا أميركا

ويدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه في الأراضي الأميركية في النسخة الموسعة التي ستضمّ 16 منتخبًا، حيث انضم 6 أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية "كونميبول".

وتستهل الأرجنتين مشوارها في البطولة في 20 يونيو/حزيران في أتلانتا بمواجهة كندا أو ترينيداد وتوباغو اللذين سيلتقيان في ملحق لتحديد أحد المقعدين المؤهلين لكونكاكاف العام المقبل.

ومن ثمّ ستواجه الأرجنتين تشيلي في نيوجيرسي في 25 يونيو/حزيران في إعادة لنهائي كوبا أميركا 2016 التي أقيمت بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة أيضا.

وخسر المنتخب الأرجنتيني المواجهتين النهائيتين لعامي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي، علما أنه في النهائي الأخير أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء.

وأعلن ميسي آنذاك اعتزاله لمدة قصيرة قبل أن يعود عن قراره لمواصلة مغامرته الدولية التي تكللت بالفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.

وتختتم الأرجنتين مشوارها في المجموعة الأولى بمواجهة بيرو بميامي في 29 يونيو/حزيران.

من جهة أخرى، جاءت البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بمجموعة حذرة إلى جانب كولومبيا والباراغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس.

ووقعت المكسيك في المجموعة الثانية إلى جانب الإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

أما الولايات المتحدة المضيفة فستلعب بالمجموعة الثالثة مع أوروغواي وبنما وبوليفيا.

El actual DT campeón de la CONMEBOL Copa América™️, Lionel Scaloni con el trofeo más deseado del continente 🏆🌎 O atual treinador campeão da CONMEBOL Copa América™️, #LionelScaloni, com o troféu mais desejado do continente 🏆👏🏼 The current champion coach of CONMEBOL #CA2024,… pic.twitter.com/e9hTjmg98N — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

وقال الباراغواياني أليخاندرو دومينغيس رئيس اتحاد أميركا الجنوبية إن البطولة ستكون "كوبا أميركا عالمية".

وأضاف "سيشارك المنتخب بطل العالم (الأرجنتين)، والفريق الوحيد الحائز على لقب المونديال 5 مرات (البرازيل)، وأول بطل للعالم (الأوروغواي)، إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم، وهم من أميركا اللاتينية".

وتفتتح البرازيل بطلة العالم 5 مرات مشوارها على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس بمواجهة كوستاريكا أو هندوراس في 24 يونيو/حزيران قبل أن تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 منه لتختتم مشوارها في الدور الأول أمام كولومبيا على ملعب "ليفي" في سانتا كلارا.

وستلعب البطولة على 14 ملعبا، بينها ملاعب تستضيف مباريات أندية كرة القدم الأميركية "إن إف إل".

وستقام مواجهتا نصف النهائي في "إيست روثرفورد" في التاسع من يوليو/تموز، وفي "تشارلوت" في العاشر من الشهر ذاته، على أن تحتضن ميامي النهائي في 14 يوليو/تموز.