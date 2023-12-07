هيمنة ليفربول ومانشستر سيتي على أغلى 10 مواجهات في البريميرليغ

تنفق الأندية الإنجليزية لكرة القدم مليارات اليوروهات في كل موسم للتعاقد مع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل بعض المواجهات في البريميرليغ الأغلى من حيث قيمة النجوم المشاركين فيها.

وتصدرت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي موسم 2019-2020 قائمة أغلى المواجهات في تاريخ الدوري الممتاز، ووصلت القيمة الإجمالية للاعبي ليفربول ومانشستر سيتي الأساسيين في ذلك الوقت إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 1.5 مليار يورو)، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وفاقت قيمة التشكيلة الأساسية لليفربول في ذلك اليوم مبلغ 800 مليون يورو، وتصدر الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس المرمى البرازيلي أليسون، تصنيف أغلى اللاعبين في الملعب، حيث بلغت قيمتهما معا حوالي 265 مليون يورو.

🧵 Day eight of doing a thread of every Premier League club's most iconic PL matches. Step up, Liverpool. 🔴 #LFC Liverpool 3-1 Manchester City (2019)pic.twitter.com/vAk2ueZyu5 — The Sportsman (@TheSportsman) April 6, 2023

وفي المقابل، ناهزت قيمة تشكيلة فريق مانشستر سيتي 705 ملايين يورو، وكان الإسباني رودري أغلى اللاعبين بـ73 مليون يورو، وخلفه البلجيكي كيفن دي بروين بـ64 مليون يورو.

وكان من الممكن في ذلك الوقت، أن يجعل المدرب الإسباني بيب غوارديولا تشكيلته الأساسية باهظة الثمن، لكنه قرر ترك الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو والجزائري رياض محرز (قيمتهما معا 140 مليون يورو) على مقاعد البدلاء.

يذكر أن تلك المباراة الضخمة ماليا، انتهت بفوز رجال الألماني يورغن كلوب 3-1 على ملعب أنفيلد، وجاءت الأهداف عبر البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بينما سجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الوحيد لسيتي.

وتهيمن المباريات التي تضم مانشستر سيتي وليفربول على المراكز العشرة الأولى، بينما لا يظهر مانشستر يونايتد في القائمة على الإطلاق، رغم إنفاقه ما يقرب من 466 مليون يورو على صفقات اللاعبين في العامين الماضيين.

وهذه قائمة أغلى المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز: