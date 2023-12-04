أبطال آسيا.. السد يحافظ على آمال التأهل لثمن النهائي والهلال لم يخسر بدور المجموعات

أصبح مصير السد القطري معلقا في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع ضيفه ناساف الأوزبكي في لقاء مثير بملعب جاسم بن حمد في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية اليوم الاثنين.

وتقدم السد مبكرا في الدقيقة الخامسة بواسطة ماتياس أوريبي وأدرك ناساف التعادل قبل 8 دقائق من نهاية المباراة بهدف مباغت عن طريق البديل جايا جيفاوي الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

لكن الجزائري بغداد بونجاح خطف التعادل للسد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبفوز الفيصلي على الشارقة الإماراتي 2-1 في المجموعة نفسها تأهل ناساف متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بينما يحتل السد المركز الثاني بـ8 نقاط ويبقى موقفه معلقا لأفضل الأندية أصحاب المركز الثاني بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة.

ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة الغرب، أصحاب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

وفي المجموعة نفسها، أخفق الشارقة الإماراتي في التأهل إلى ثمن النهائي بعد خسارته بـ9 لاعبين أمام الفيصلي الأردني 2-1 في ملعب "عمان" الدولي.

وتقدم فراس بالعربي لمصلحة الشارقة في الدقيقة 34 قبل أن يدرك رزق بني هاني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وأضاف رفيق الكامرجي هدف فوز الفيصلي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وكادت الأمور أن تنقلب على الشارقة بعد قرار الحكم السوري حنا حطاب إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ضاري فهد لاعب الوسط قبل أن يتراجع عن القرار بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ويكتفي بإشهار بطاقة صفراء في وجه اللاعب الإماراتي.

لكن الشارقة أكمل المباراة منقوصا بعد طرد ماجد راشد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الفيصلي قبل أن يتلقى البوسني ميرالم بيانيتش البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للاعتراض على الحكم ليكمل الفريق الإماراتي الدقائق الأخيرة من اللقاء بـ9 لاعبين.

وفقد الشارقة كافة الفرص في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا حيث أنهى المجموعة برصيد 8 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث خلف السد الوصيف بفارق المواجهات المباشرة.

بينما أنهى الفيصلي مشواره في دوري أبطال آسيا في المركز الأخير بالمجموعة الثانية حيث حقق 6 نقاط بعد فوزين و4 هزائم.

وفي المجموعة الرابعة، سجل الهلال السعودي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ناساجي الإيراني لينهي دور المجموعات دون هزيمة.

ووصل وصيف النسخة الماضية إلى 16 نقطة من 5 انتصارات إضافة لتعادل وحيد ليضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بفارق 3 نقاط عن نافباهور، بينما أنهى ناساجي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وسجل ثنائية "الزعيم"، ميشيل (4) وسالم الدوسري (54). وقلص الفريق الزائر الفارق بهدف سجله محمود قائد رحمتي في الدقيقة الـ78.