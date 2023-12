التحق بصديقه ميسي.. سواريز ينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي

أعلن فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تعاقده مع النجم الأورغوياني لويس سواريز، ليلعب مجددا إلى جانب صديقه المقرب ولاعب برشلونة السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووقع "البيستوليرو" عقدا لموسم 2024 مع إنتر ميامي، وسيلعب أيضا مجددا بجانب نجمي برشلونة السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.

وانضم اللاعب الذي يبلغ الشهر المقبل الـ37 عاما، إلى الفريق الأميركي الذي يشارك في ملكيته النجم السابق للكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام، قادما من غريميو البرازيلي، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام، وظفر أيضا بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي للموسم الماضي.

وسجّل سواريز 17 هدفا بالدوري البرازيلي وقدم 11 تمريرة حاسمة مع فريقه غريميو، الذي أنهى مشواره بالمسابقة في المركز الثاني خلف بالميراس، الذي توّج باللقب.

وأحرز الدولي الأورغوياني هدفين في المباراة التي فاز بها غريميو 3-2 على فلومينينسي بملعب "ماراكانا" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو ضمن المرحلة الأخيرة للمسابقة.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023