التحق بصديقه ميسي.. سواريز ينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي

أعلن فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تعاقده مع النجم الأورغوياني لويس سواريز، ليلعب مجددا إلى جانب صديقه المقرب ولاعب برشلونة السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووقع "البيستوليرو" عقدا لموسم 2024 مع إنتر ميامي، وسيلعب أيضا مجددا بجانب نجمي برشلونة السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.

وانضم اللاعب الذي يبلغ الشهر المقبل الـ37 عاما، إلى الفريق الأميركي الذي يشارك في ملكيته النجم السابق للكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام، قادما من غريميو البرازيلي، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام، وظفر أيضا بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي للموسم الماضي.

وسجّل سواريز 17 هدفا بالدوري البرازيلي وقدم 11 تمريرة حاسمة مع فريقه غريميو، الذي أنهى مشواره بالمسابقة في المركز الثاني خلف بالميراس، الذي توّج باللقب.

وأحرز الدولي الأورغوياني هدفين في المباراة التي فاز بها غريميو 3-2 على فلومينينسي بملعب "ماراكانا" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو ضمن المرحلة الأخيرة للمسابقة.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠 We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season! Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

وقال سواريز -في بيان- إنه "سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

وكان ميسي وسواريز جزءا من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير "إم إس إن" إلى جانب البرازيلي نيمار، الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا في موسم 2014-2015 عندما فاز النادي الكتالوني بالسداسية التاريخية.

وتألق سواريز لأول مرة في أوروبا مع أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 82 هدفا.

لكنه حقق النجاح الأكبر في برشلونة، حيث سجل 195 هدفا وقدم 113 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى الغريم أتليتيكو مدريد حيث واصل التألق وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإسباني.

وسجل سواريز في المجمل أكثر 500 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب قرابة عقدين من الزمن.

وسواريز، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بـ68 هدفا، استدعي مرة جديدة إلى صفوف "السيلستي" بعد أن غاب مدة طويلة عقب خروج المنتخب المثير من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وقال كريس هندرسون المدير الرياضي لإنتر ميامي "لويس مهاجم مذهل ويتمتع بسجل حافل من التميز على أعلى المستويات في الرياضة، لقد أثبت أنه موهبة فريدة في كل دوري لعب فيه طوال مسيرته حتى الآن".

وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأميركي. ويبدأ الفريق مشواره في موسم 2024 بمواجهة ريال سولت ليك يوم 21 فبراير/شباط المقبل.