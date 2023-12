برشلونة متمسك بتشافي رغم الأداء الفوضوي والنتائج السيئة

رغم نتائج برشلونة الهزيلة مؤخرا، تشير تقارير إعلامية إلى أن رئيس البرسا خوان لابورتا متمسك بالمدرب تشافي هرنانديز على الأقل حتى الصيف بغض النظر عما يحدث، لكنه يضع المدرب المكسيكسي رافائيل ماركيز كخليفة.

ويواجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كثيرا من الانتقادات مؤخرا، خصوصا عقب الخسارة (2-4) أمام جيرونا، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

they have blood in their hands for doing this to the best coach in the world Xavi Hernandez.

