رياضة|إسبانيا

برشلونة متمسك بتشافي رغم الأداء الفوضوي والنتائج السيئة

سلسلة النتائج الهزيلة لبرشلونة في الفترة الأخيرة زادت من محنة المدرب تشافي (رويترز)
21/12/2023-|آخر تحديث: 21/12/202308:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رغم نتائج برشلونة الهزيلة مؤخرا، تشير تقارير إعلامية إلى أن رئيس البرسا خوان لابورتا متمسك بالمدرب تشافي هرنانديز على الأقل حتى الصيف بغض النظر عما يحدث، لكنه يضع المدرب المكسيكسي رافائيل ماركيز كخليفة.

ويواجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كثيرا من الانتقادات مؤخرا، خصوصا عقب الخسارة (2-4) أمام جيرونا، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وازداد الوضع سوءا بالنسبة لتشافي بعد الهزيمة من أنتويرب البلجيكي 2-3 في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع فالنسيا 1-1 في الجولة الـ17 من الليغا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن لابورتا واضح جدا بخصوص أن تشافي هو المدرب المثالي للبرسا وأنه جنبا إلى جنب مع اللاعبين، يصححون الوضع الحالي، الذي يتسم بالأداء الفوضوي والنتائج السيئة، وأن مجلس الإدارة لا يفكر في بديل.

ويثق لابورتا في تشافي والفريق، خاصة بعد اللقاء الذي جمعهما في أنتويرب، بعد الفشل الذريع في دوري أبطال أوروبا.

ونزل الرئيس إلى غرفة تبديل الملابس، وتحدث مع اللاعبين، واعترف بأن الهزيمة أمام جيرونا أضرت به، لكنه رأى أن اللاعبين ملتزمون للغاية وقادرون على القتال لكل الألقاب.

ويبدو أن الخيار الوحيد لعدم حدوث ذلك هو أن يقرر المدرب نفسه الرحيل، وهو أمر يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، لأن لاعب خط الوسط السابق اعترف في مناسبات لا حصر لها بأنه يرى نفسه قادرا على تصحيح مسار موسم برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة في سبتمبر/أيلول الماضي تمديد عقد مدربه تشافي هرنانديز حتى 2025.

وقال النادي عبر حسابه على منصة إكس إن "العقد يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي".

وتولى تشافي (43 عاما) مسؤولية الفريق الذي لعب في صفوفه خلال غالبية مسيرته الاحترافية في 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان.

وحقق لقبه الأول على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني الموسم الماضي عندما فاز بكأس السوبر الإسبانية قبل أن يقود الفريق للفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي للمرة الأولى في 4 سنوات ورقم 27 إجمالا.

وكشفت "ماركا" أنه في حالة رحيله غير المتوقع، فإن لابورتا ومديريه سيعهدون بالفريق إلى المدرب رافا ماركيز مدرب برشلونة أتلتيك "الفريق الرديف للبرسا".

وأكد المدرب المكسيكي، الأسبوع الماضي أنه إذا حظي مستقبلا بفرصة تدريب الفريق الأول للبلوغرانا سيكون جاهزا.

ويبدو برشلونة متفائلا بشأن حسم لقب الليغا وأيضا بشأن الدور الذي سيلعبه الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز سيرجي روبيرتو هدفين قاد بهما فريقه برشلونة للإفلات من فخ مضيفه ألميريا، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 3-2، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وأوقعت القرعة النادي الكتالوني في مواجهة نابولي في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

المصدر : ماركا