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رياضة

كأس أمم آسيا.. رحلة "أسود الرافدين" نحو التاج القاري عام 2007

التتويج بنسخة 2007 من كأس آسيا تطلب مجهودات كبيرة من زملاء القائد يونس محمود لتخطي أستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية (رويترز)
15/12/2023

خط المنتخب العراقي اسمه بماء الذهب في سجلات بطولة أمم آسيا لكرة القدم بعد رفعه كأس النسخة رقم 14 التي أقيمت عام 2007 بـ4 دول مختلفة وهي ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وفيتنام.

وجاء تتويج "أسود الرافدين" التاريخي بعد الانتصار على السعودية بهدف نظيف في نهائي عربي خالص احتضنه ملعب "غيلورا بونغ كارنو" بالعاصمة الإندونيسية.

وتطلب التتويج بالكأس، الغالية على قلوب العراقيين، مجهودات كبيرة من زملاء القائد يونس محمود لتخطي منتخبات كبيرة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية.

 

 

دور المجموعات

  •  7 يوليو/تموز: العراق x تايلند (1-1)

هدفا المباراة: يونس محمود (32)، سوتي سوكسومكيت (6 من ركلة جزاء)

  • 12 يوليو/تموز: العراق x أستراليا (3-1)

الأهداف: نشأت أكرم (22) وهوار ملا محمد (60) وكرار جاسم (86)، ومارك فيدوكا (47) لأستراليا

  • 16 يوليو/تموز: العراق x عمان (0-0)

دور الثمانية

  • 21 يوليو/تموز: العراق x فيتنام (2-0)

هدفا المباراة: يونس محمود (2 و65)

نصف النهائي

  • 25 يوليو/تموز: العراق x كوريا الجنوبية (0-0). تأهل العراق بركلات الترجيح (6-5)

النهائي

  • 28 يوليو/تموز: العراق x السعودية (1-0)

هدف المباراة: يونس محمود (72)

مباريات منتخب العراق في المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا 2023

  • 15 يناير/كانون الثاني: إندونيسيا x العراق (ملعب أحمد بن علي)
  • 19 يناير/كانون الثاني: العراق x اليابان (ملعب المدينة التعليمية)
  • 24 يناير/كانون الثاني: العراق x فيتنام (ملعب جاسم بن حمد)
المصدر : الجزيرة