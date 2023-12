كأس أمم آسيا.. رحلة "أسود الرافدين" نحو التاج القاري عام 2007

خط المنتخب العراقي اسمه بماء الذهب في سجلات بطولة أمم آسيا لكرة القدم بعد رفعه كأس النسخة رقم 14 التي أقيمت عام 2007 بـ4 دول مختلفة وهي ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وفيتنام.

وجاء تتويج "أسود الرافدين" التاريخي بعد الانتصار على السعودية بهدف نظيف في نهائي عربي خالص احتضنه ملعب "غيلورا بونغ كارنو" بالعاصمة الإندونيسية.

وتطلب التتويج بالكأس، الغالية على قلوب العراقيين، مجهودات كبيرة من زملاء القائد يونس محمود لتخطي منتخبات كبيرة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية.

هدفا المباراة: يونس محمود (32)، سوتي سوكسومكيت (6 من ركلة جزاء)

الأهداف: نشأت أكرم (22) وهوار ملا محمد (60) وكرار جاسم (86)، ومارك فيدوكا (47) لأستراليا

هدفا المباراة: يونس محمود (2 و65)

هدف المباراة: يونس محمود (72)

