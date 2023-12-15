كأس أمم آسيا.. رحلة "أسود الرافدين" نحو التاج القاري عام 2007

خط المنتخب العراقي اسمه بماء الذهب في سجلات بطولة أمم آسيا لكرة القدم بعد رفعه كأس النسخة رقم 14 التي أقيمت عام 2007 بـ4 دول مختلفة وهي ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وفيتنام.

وجاء تتويج "أسود الرافدين" التاريخي بعد الانتصار على السعودية بهدف نظيف في نهائي عربي خالص احتضنه ملعب "غيلورا بونغ كارنو" بالعاصمة الإندونيسية.

وتطلب التتويج بالكأس، الغالية على قلوب العراقيين، مجهودات كبيرة من زملاء القائد يونس محمود لتخطي منتخبات كبيرة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية.

دور المجموعات

7 يوليو/تموز: العراق x تايلند (1-1)

هدفا المباراة: يونس محمود (32)، سوتي سوكسومكيت (6 من ركلة جزاء)

12 يوليو/تموز: العراق x أستراليا (3-1)

الأهداف: نشأت أكرم (22) وهوار ملا محمد (60) وكرار جاسم (86)، ومارك فيدوكا (47) لأستراليا

16 يوليو/تموز: العراق x عمان (0-0)

🇮🇶

إنجازات أسود الرافدين الكروية ⚽️، أبرز مباريات منتخب العراق ومشاركته المميزة في أولمبياد أثينا ٢٠٠٤، كأس آسيا ٢٠٠٧ 🏆، الإنجاز التاريخي والتتويج المستحق، تتابعونه اليوم على beIN HD1 📺#beINHISTORY #beINSPORTS pic.twitter.com/4ygYQhVqLY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2020

دور الثمانية

21 يوليو/تموز: العراق x فيتنام (2-0)

هدفا المباراة: يونس محمود (2 و65)

نصف النهائي

25 يوليو/تموز: العراق x كوريا الجنوبية (0-0). تأهل العراق بركلات الترجيح (6-5)

النهائي

28 يوليو/تموز: العراق x السعودية (1-0)

هدف المباراة: يونس محمود (72)

🗣️ Debate Was this the greatest goal in the career of @YounisMahmoud10 🤔 The Iraqi striker scored plenty of big goals down the years, but this winner in the 2007 Asian Cup final is surely the best! Let us know in the comments below 👇#beINTERACT pic.twitter.com/kyd3SLbsUG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 2, 2021

مباريات منتخب العراق في المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا 2023