خسارة مفاجئة لليفربول أمام تولوز بالدوري الأوروبي

تجرع ليفربول خسارة مفاجئة 3-2 أمام تولوز الفرنسي في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد إلغاء هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى صاحب الضيافة حالة الجمود في الدقيقة 36 عندما اعترض آرون دونوم الكرة في وسط الملعب وتوغل في منطقة الجزاء وسجل بتسديدة أبدلت اتجاهها قبل أن يضاعف تيس دالينجا النتيجة في الدقيقة 58.

وقلص ليفربول الفارق في الدقيقة 73 بهدف بنيران صديقة من كريستيان كاسيريس لكن فرانك ماغري استعاد فارق الهدفين لتولوز بعد 3 دقائق أخرى.

ومنح ديوغو جوتا الأمل للفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما راوغ أكثر من لاعب داخل المنطقة ووضع الكرة في الشباك.

وظن ليفربول أنه أدرك التعادل عندما هز جاريل كوانساه الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف لوجود لمسة يد على أليكسيس ماك أليستر قبلها.

ورغم الهزيمة، استمر ليفربول في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن تولوز.