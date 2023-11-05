الوداد المغربي يقترب من التتويج بلقب الدوري الأفريقي

قطع الوداد البيضاوي المغربي شوطا مهما في التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه "صن داونز" الجنوب أفريقي 2-1 اليوم الأحد في ذهاب نهائي المسابقة القارية.

وتقدم الوداد في الدقيقة الـ41 عن طريق هدف عكسي سجله ريفالدو كويتزي لاعب صن داونز بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل عبد المنعم بوطويل هدف التعادل لصن داونز من ضربة جزاء في الدقيقة الـ74.

وفي الدقيقة الـ78 سجل أنس سرهات الهدف الثاني للوداد.

وتقام مباراة الإياب الأحد المقبل على أرض صن داونز، الذي وصل إلى النهائي بتغلبه على الأهلي المصري في قبل النهائي، في حين تأهل الوداد من بوابة الترجي التونسي.