يويفا يشارك في انطلاقة جديدة لجائزة الكرة الذهبية اعتبارا من 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجموعة "أموري" المالكة لصحيفة ليكيب ومجلة فرانس فوتبول الفرنسيتين الجمعة عن توقيعهما شراكة لتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية، وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، اعتبارا من العام المقبل، وهو ما اعتبرته الصحافة العالمية انطلاقة جديدة للجائزة الفردية الأولى عالميا في الساحرة المستديرة.

وستظل مجموعة أموري -ومقرها باريس- مالكة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتول سنويا منذ عام 1956، وستستمر في الإشراف على التصويت، بينما سيتولى الاتحاد الأوروبي للعبة مسؤولية تسويق الحقوق التجارية والمساعدة في تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وسيتم أيضا منح جائزتين جديدتين في عام 2024 تتعلقان بأفضل مدرب لدى الرجال ولدى السيدات، ستضافان إلى الجوائز الثماني الحالية (الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل شاب، كأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس غيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات المجتمعية أو الخيرية للاعبين).

وقال المدير الإداري لمجموعة أموري جان-إتيان أموري: "نحن سعداء جدا بهذه الشراكة للمشاركة في تنظيم حفل الكرة الذهبية. إنها الكأس التي أنشأتها مجلة فرانس فوتبول عام 1956، وهو العام نفسه الذي تم فيه إنشاء كأس الأندية الأوروبية البطلة".

وأضاف "لقد اتخذ الحفل نطاقًا عالميًا على مدار الـ15 عامًا الماضية وحظي بتغطية إعلامية عالمية. لذا فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمر منطقي تمامًا لأنه أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الرياضة".

وكشف أموري أن الحفل السنوي يقام في باريس، ولكن هناك احتمال أن ينتقل إلى مدن أوروبية كبرى أخرى بعد عام 2024.

من جهته قال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر شيفيرين "إنه لقاء بين أفضل علامتين تجاريتين في كرة القدم. من ناحية، الجائزة في كرة القدم هي الكرة الذهبية، ومن ناحية أخرى، لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل مسابقة في العالم"، في إشارة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "لذا كان هناك شعور بأن نفعل شيئا معا. جميع اللاعبين يحلمون بالفوز بمسابقة الاتحاد الأوروبي والكرة الذهبية".

تاريخ الكرة الذهبية

منحت الكرة الذهبية لأول مرة في عام 1956، وكانت تتوج أفضل لاعب كرة قدم أوروبي في كل موسم، قبل توسيعها في عام 1995 لتشمل اللاعبين من جميع الأصول المقيمين في أوروبا.

وأصبحت جائزة عالمية في عام 2007 حيث بات جميع اللاعبين من أنحاء العالم مؤهلين للتتويج بها. والتغيير الأخير يعني أن الجائزة تعتمد الآن على سجل اللاعب خلال موسم، وليس على مدار سنة تقويمية.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية الاثنين الماضي، معززا رقمه القياسي، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات عن دورها البطولي مع ناديها ومنتخب بلادها، حيث فازت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس العالم مع إسبانيا.