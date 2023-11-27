محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى الرواتب في ليفربول
يعد نادي ليفربول الإنجليزي أحد أغنى أندية كرة القدم في العالم، وهذا ينعكس على رواتب لاعبيه، الذين يحصلون على أجور سنوية عالية تتضمن (الراتب والمكافآت والرعاية).
وكشفت تقارير إعلامية فرنسية عن أعلى 15 راتبا بين لاعبي "الريدز" في موسم 2023-2024، ويحلق النجم المصري محمد صلاح وحيدا على رأس القائمة، متقدما على نجوم آخرين مثل فيرجل فان دايك وتياغو ألكانتارا وترينت ألكسندر أرنولد.
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وكان المهاجم الدولي المصري وقع عقدا جديدا في يونيو/حزيران عام 2023، يربطه بليفربول حتى عام 2025.
— Mohamed Salah (@MoSalah) October 23, 2023
ويحصل صلاح هداف ليفربول، على راتب سنوي يقدر بحوالي 21 مليون يورو، بينما يبلغ راتبه الأسبوعي 390 ألف يورو.
وبهذا الراتب السنوي الكبير، يعد صلاح ثالث أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجمي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينغ هالاند، بإجمالي 24 مليون يورو و22.5 مليون يورو سنويا على التوالي.
وجاءت رواتب لاعبي ليفربول لموسم 2023-2024 على النحو التالي:
- المصري محمد صلاح: 21 مليون يورو سنويا
- الهولندي فيرجيل فان دايك: 13.2 مليون يورو سنويا
- الإسباني تياغو ألكانتارا: 12 مليون يورو سنويا
- الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد: 10.8 ملايين يورو سنويا
- البرازيلي أليسون بيكر: 9 ملايين يورو سنويا
- الهولندي ريان جرافنبيرش: 9 ملايين يورو سنويا
- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر: 9 ملايين يورو سنويا
- البرتغالي ديوغو جوتا: 8.4 ملايين يورو سنويا
- الأوروغواياني داروين نونيز: 8.4 ملايين يورو سنويا
- الهولندي كودي جاكبو: 7.2 ملايين يورو سنويا
- المجري دومينيك سوبوسلاي: 7.2 ملايين يورو سنويا
- الكاميروني جويل ماتيب: 6 ملايين يورو سنويا
- الأسكتلندي أندرو روبرتسون: 6 ملايين يورو سنويا
- الإنجليزي جو غوميز: 5.1 ملايين يورو سنويا
- الفرنسي إبراهيما كوناتي: 4.2 ملايين يورو يورو