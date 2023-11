عشرات ملايين الدولارات.. هذا ما يجنيه نور محمدوف وزملاؤه من الفنون القتالية المختلطة

يتقاضى أبطال الفنون القتالية المختلطة ملايين الدولارات مقابل نزالاتهم التي تنظمها "يو إف سي" الرائدة بهذه الرياضة في العالم، مما سمح للمصارعين الحاليين والمعتزلين بمراكمة ثروات طائلة.

ويأتي المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور وغريمه التقليدي الروسي حبيب نور محمدوف على رأس قائمة يجني أعضاؤها عشرات الملايين الدولارات نظير نزالاتهم وعروضهم القوية داخل قفص "يو إف سي" الشهير.

وليس غريبا أن يتصدر كونور ماكغريغور الملقب بـ"السيئ السمعة" القائمة بما أن أرباحه خلال مشاركاته في نزالات مع "يو إف سي" بلغت أكثر من 39 مليون دولار.

وجمع الداغستاني حبيب نور محمدوف خلال مسيرته الأسطورية في النزالات نحو 23 مليون دولار. وظفر الداغستاني بلقب بطل العالم في الفنون القتالية للوزن الخفيف بعد فوزه المثير على ماكغريغور بالإخضاع في نزال تاريخي أقيم عام 2018 في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

“I want a knockout on this one.”

Conor McGregor wants his 20th KO in his return fight in 2024 vs Michael Chandler.

McGregor has been sidelined due to injury and rehabilitation since UFC 264 on July 10, 2021. pic.twitter.com/UkXDwhrnhB

— MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) November 20, 2023