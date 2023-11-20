عشرات ملايين الدولارات.. هذا ما يجنيه نور محمدوف وزملاؤه من الفنون القتالية المختلطة

يتقاضى أبطال الفنون القتالية المختلطة ملايين الدولارات مقابل نزالاتهم التي تنظمها "يو إف سي" الرائدة بهذه الرياضة في العالم، مما سمح للمصارعين الحاليين والمعتزلين بمراكمة ثروات طائلة.

ويأتي المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور وغريمه التقليدي الروسي حبيب نور محمدوف على رأس قائمة يجني أعضاؤها عشرات الملايين الدولارات نظير نزالاتهم وعروضهم القوية داخل قفص "يو إف سي" الشهير.

وليس غريبا أن يتصدر كونور ماكغريغور الملقب بـ"السيئ السمعة" القائمة بما أن أرباحه خلال مشاركاته في نزالات مع "يو إف سي" بلغت أكثر من 39 مليون دولار.

وجمع الداغستاني حبيب نور محمدوف خلال مسيرته الأسطورية في النزالات نحو 23 مليون دولار. وظفر الداغستاني بلقب بطل العالم في الفنون القتالية للوزن الخفيف بعد فوزه المثير على ماكغريغور بالإخضاع في نزال تاريخي أقيم عام 2018 في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وفيما يلي قائمة المصارعين الأعلى دخلا في تاريخ الفنون القتالية المختلطة:

الأيرلندي كونور ماكغريغور: أكثر 39 مليون دولار.

“I want a knockout on this one.” Conor McGregor wants his 20th KO in his return fight in 2024 vs Michael Chandler. McGregor has been sidelined due to injury and rehabilitation since UFC 264 on July 10, 2021. pic.twitter.com/UkXDwhrnhB — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) November 20, 2023

الداغستاني -الروسي الجنسية- حبيب نور محمدوف: نحو 23 مليون دولار.

حبيب نورمحمدوف 🎙️: "في الحقيقة ليس من السهل أبداً قول لا لعرض بقيمة 20 ، 30 ، 40 مليون دولار للعوده إلى القفص ، لكن العوائد المادية ليست أهم شئ بالنسبة لي شخصياً _ أنا إذا قررت وقلت لا ، فكلمة الرجل لا رجعة فيها ، و أنا سعيد بقراري هذا ولم أندم قط". pic.twitter.com/ddUukRVanH — فنون القتال بالعربية (@ArabicMMA) November 10, 2023

الهولندي أليستير أوفيريم: أكثر من 15 مليون دولار.

البرازيلي -الأميركي الجنسية- أندرسون سيلفا: أكثر من 13 مليون دولار.

Anderson Silva, the legendary figure in the realm of martial arts, has left an indelible mark on the sport with his unparalleled skills and extraordinary achievements. Born on April 14, 1975, in São Paulo, Brazil, Silva's journey to becoming one of the greatest mixed martial… pic.twitter.com/ZiRYZdCckK — UFC_MMA Warrior (@DangNgocSao) November 19, 2023

الأميركي أندريه أرلوفسكي: أكثر من 11 مليون دولار.

الإنجليزي مايكل بيسبينغ: أكثر من 11 مليون دولار

البرازيلي جونيور دو سانتوس: نحو 11 مليون دولار.

الكندي جورج سانت بيير: نحو 11 مليون دولار.

Georges St-Pierre with John Danaher, Greg Jackson, Firas Zahabi and Kru Phil Nurse in his corner (2010) pic.twitter.com/1VlnQbhoUA — Fight Pics That Go Hard (@fightpicsgohard) August 16, 2023

الأميركي جون جونز: نحو 11 مليون دولار.

Jon Jones x Lyoto Machida – Most terrifying finish ever in UFCpic.twitter.com/33unaNrGIM — Hamza (@iHxmza9) November 16, 2023