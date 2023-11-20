رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

عشرات ملايين الدولارات.. هذا ما يجنيه نور محمدوف وزملاؤه من الفنون القتالية المختلطة

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 04: UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov poses for cameras during a press conference for UFC 229 at Park Theater at Park MGM on October 04, 2018 in Las Vegas, Nevada. Nurmagomedov will defend his title against Conor McGregor at UFC 229 on October 6 at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Isaac Brekken/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
حبيب نور محمدوف اعتزل النزالات لكنه جنى ثروة تقدر بـ23 مليون دولار (الفرنسية)
20/11/2023

يتقاضى أبطال الفنون القتالية المختلطة ملايين الدولارات مقابل نزالاتهم التي تنظمها "يو إف سي" الرائدة بهذه الرياضة في العالم، مما سمح للمصارعين الحاليين والمعتزلين بمراكمة ثروات طائلة.

ويأتي المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور وغريمه التقليدي الروسي حبيب نور محمدوف على رأس قائمة يجني أعضاؤها عشرات الملايين الدولارات نظير نزالاتهم وعروضهم القوية داخل قفص "يو إف سي" الشهير.

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وليس غريبا أن يتصدر كونور ماكغريغور الملقب بـ"السيئ السمعة" القائمة بما أن أرباحه خلال مشاركاته في نزالات مع "يو إف سي" بلغت أكثر من 39 مليون دولار.

وجمع الداغستاني حبيب نور محمدوف خلال مسيرته الأسطورية في النزالات نحو 23 مليون دولار. وظفر الداغستاني بلقب بطل العالم في الفنون القتالية للوزن الخفيف بعد فوزه المثير على ماكغريغور بالإخضاع في نزال تاريخي أقيم عام 2018 في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وفيما يلي قائمة المصارعين الأعلى دخلا في تاريخ الفنون القتالية المختلطة:

 

  • الأيرلندي كونور ماكغريغور: أكثر 39 مليون دولار.

  • الداغستاني -الروسي الجنسية- حبيب نور محمدوف: نحو 23 مليون دولار.

 

  • الهولندي أليستير أوفيريم: أكثر من 15 مليون دولار.

  • البرازيلي -الأميركي الجنسية- أندرسون سيلفا: أكثر من 13 مليون دولار.

  • الأميركي أندريه أرلوفسكي: أكثر من 11 مليون دولار.

  • الإنجليزي مايكل بيسبينغ: أكثر من 11 مليون دولار

  • البرازيلي جونيور دو سانتوس: نحو 11 مليون دولار.

  • الكندي جورج سانت بيير: نحو 11 مليون دولار.

  • الأميركي جون جونز: نحو 11 مليون دولار.

  • الأميركي دونالد سيرون: 10.5 ملايين دولار.

 

المصدر : مواقع إلكترونية