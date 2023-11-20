رياضة|أوروبا

الدوري السعودي الوجهة التالية للكرواتي مودريتش نجم ريال مدريد

مسيرة لوكا مودرتيش مع ريال مدريد تمتد لـ12 عاما (غيتي)
20/11/2023

تتجه قصة الكرواتي لوكا مودريتش وريال مدريد نحو كتابة فصلها الأخير بنهاية الموسم الكروي الحالي، ومن المتوقع أن يرحل اللاعب إلى وجهة جديدة تكون محطته الأخيرة قبل اعتزال كرة القدم.

وخلال مسيرة امتدت 12 عاما، شارك مودريتش بقميص الريال في 503 مباريات بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وحصد فيها جميع الألقاب الممكنة، وسجل 37 هدفا وقدم 78 تمريرة حاسمة.

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وتراجعت فرص مشاركة مودريتش كثيرا هذا الموسم في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لا سيما في ظل وجود لاعبين شباب في خط الوسط مثل الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي أوريليان تشواميني.

وظهر المتوج بالكرة الذهبية عام 2018، في 11 مباراة بالليغا و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا ولعب 647 دقيقة، بحسب موقع "ترانسفير" ماركت المتخصص في أخبار اللاعبين والانتقالات.

الدوري السعودي وجهة مودريتش المحتملة

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الكرواتي منفتح على الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن وكيل اللاعب تلقى بالفعل عروضا كثيرة من أندية سعودية مختلفة وربما ينتقل إلى أحدها في حال كان العرض "مناسبا".

وفي الموسم الماضي، ربطت أخبار اسم الكرواتي (38 عاما) بنادي الاتحاد، وإذا قرر الانتقال للعميد سيزامل صديقه النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

واستقطبت الأندية السعودية نجوما كثيرين في الميركاتو الصيفي، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، والبرازيلي نيمار والسنغالي خالدو كوليبالي لاعبا الهلال والفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط الاتحاد والجزائري رياض محرز جناح الأهلي.

المصدر : الصحافة البريطانية