تضامن رياضي عربي وعالمي مع عملية طوفان الأقصى

تضامن رياضيون مع عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مؤكدين دعمهم الكامل لفلسطين ومتمنين النصر للمقاومة.

وعبّر عدد من نجوم الرياضة عن دعمهم للمقاومة، مؤكدين أن عملية "طوفان الأقصى" تشكل نقلة نوعية في العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سيكون لها ما بعدها.

وعلق النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة في تغريدة عبر منصة إكس على العملية واصفا إياها بـ"شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة"، داعيا الله للمقاومة بالثبات والنصر.

في حين كتب الحارس الدولي المصري شريف إكرامي "لا يوجد أقبح ممن يكيل بمكيالين، ممن يسمي احتلال الأرض حقا، والدفاع عن الوطن إرهابا، ممن تغاضى عن مجازر الصهاينة خلال عقود في حق العرب وينتفض الآن بعد رد فلسطين، تتحدثون عن الإرهاب ومنذ 2008 فقط قتلت إسرائيل وجرحت ما لا يقل عن 150 ألف فلسطيني منهم 33 ألف طفل، طوفان الأقصى تذكير بسيط أن حلمكم لن يتحقق أمد الدهر، ما يؤخذ بالقوة لن يُسترد إلا بالقوة و لو بعد حين".

وعلق النجم التونسي المعتزل حاتم الطرابلسي مستشهدا بآية من القرآن الكريم، داعيا بالنصر لأبطال المقاومة.

وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي على منصة إكس "يوم عظيم، طوفان الأقصى هو عبور جديد، وعبرة لمن يعتبر، وكل من يعتقد أن التطبيع هو الذي يعيد الحق لشعبنا العظيم، حرب التحرير بدأت، والموازين ستتغير، بعد أن أدرك العالم أن أحرار فلسطين، لم يسلموا ولن يستسلموا، وسيحررون فلسطين و يستعيدون القدس، ويحررون الأمة من الهوان الذي يعيشه البعض، طال الزمن أم قصر، شرف الأمة في المقاومة وليس في الاستسلام".

وعالميا، طلب بطل الرياضة النيوزيلندي سوني بيل وليامز، وهو ملاكم وأحد أبرز نجوم رياضة الرغبي، من متابعيه على منصة إكس "الصلاة من أجل غزة".

وحظيت التغريدة خلال ساعة واحدة بأكثر من 300 ألف مشاهدة، وأكثر من 20 ألف إعجاب.

وواصل جمهور نادي سيلتك الأسكتلندي موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، حيث رفع لافتات دعم للمقاومة خلال مباراة فريقه يوم أمس.

وفي اتجاه آخر، شنت جماهير كرة القدم هجومًا قاسيًا على نادي أرسنال، وطالبوه بإصدار بيان مشابه لما أصدره حين تحدث مسعود أوزيل عن معاناة مسلمي الإيغور، وذلك بعد أن دعم لاعبه الأوكراني ألكساندر زيتشينكو إسرائيل في منشور بحسابه على إنستغرام، قبل أن يضطر لحذفه في وقت لاحق.

#Celtic Park today showing support for the #Palestinians as always ✊🏽🇵🇸 pic.twitter.com/KQkNw7t0Ak

— Nas M (@NasM_7) October 7, 2023