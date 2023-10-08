تضامن رياضي عربي وعالمي مع عملية طوفان الأقصى

تضامن رياضيون مع عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مؤكدين دعمهم الكامل لفلسطين ومتمنين النصر للمقاومة.

وعبّر عدد من نجوم الرياضة عن دعمهم للمقاومة، مؤكدين أن عملية "طوفان الأقصى" تشكل نقلة نوعية في العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سيكون لها ما بعدها.

وعلق النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة في تغريدة عبر منصة إكس على العملية واصفا إياها بـ"شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة"، داعيا الله للمقاومة بالثبات والنصر.

شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 7, 2023

في حين كتب الحارس الدولي المصري شريف إكرامي "لا يوجد أقبح ممن يكيل بمكيالين، ممن يسمي احتلال الأرض حقا، والدفاع عن الوطن إرهابا، ممن تغاضى عن مجازر الصهاينة خلال عقود في حق العرب وينتفض الآن بعد رد فلسطين، تتحدثون عن الإرهاب ومنذ 2008 فقط قتلت إسرائيل وجرحت ما لا يقل عن 150 ألف فلسطيني منهم 33 ألف طفل، طوفان الأقصى تذكير بسيط أن حلمكم لن يتحقق أمد الدهر، ما يؤخذ بالقوة لن يُسترد إلا بالقوة و لو بعد حين".

وعلق النجم التونسي المعتزل حاتم الطرابلسي مستشهدا بآية من القرآن الكريم، داعيا بالنصر لأبطال المقاومة.

الله الله ماهذه الأخبار السارة نصركم الله ياأبطال (ولا تهنوا في ابتغاء القوم ۖ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ۖ وترجون من الله ما لا يرجون ۗ وكان الله عليما حكيما) — حاتم الطرابلسي (@hatemtrabelsitn) October 7, 2023

وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي على منصة إكس "يوم عظيم، طوفان الأقصى هو عبور جديد، وعبرة لمن يعتبر، وكل من يعتقد أن التطبيع هو الذي يعيد الحق لشعبنا العظيم، حرب التحرير بدأت، والموازين ستتغير، بعد أن أدرك العالم أن أحرار فلسطين، لم يسلموا ولن يستسلموا، وسيحررون فلسطين و يستعيدون القدس، ويحررون الأمة من الهوان الذي يعيشه البعض، طال الزمن أم قصر، شرف الأمة في المقاومة وليس في الاستسلام".

تضامن عالمي

وعالميا، طلب بطل الرياضة النيوزيلندي سوني بيل وليامز، وهو ملاكم وأحد أبرز نجوم رياضة الرغبي، من متابعيه على منصة إكس "الصلاة من أجل غزة".

وحظيت التغريدة خلال ساعة واحدة بأكثر من 300 ألف مشاهدة، وأكثر من 20 ألف إعجاب.

وواصل جمهور نادي سيلتك الأسكتلندي موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، حيث رفع لافتات دعم للمقاومة خلال مباراة فريقه يوم أمس.

وفي اتجاه آخر، شنت جماهير كرة القدم هجومًا قاسيًا على نادي أرسنال، وطالبوه بإصدار بيان مشابه لما أصدره حين تحدث مسعود أوزيل عن معاناة مسلمي الإيغور، وذلك بعد أن دعم لاعبه الأوكراني ألكساندر زيتشينكو إسرائيل في منشور بحسابه على إنستغرام، قبل أن يضطر لحذفه في وقت لاحق.

عندما دافع أوزيل عن الايغور ضد الصين تم محاربته ومهاجمته بقوة، وعندما دعم النني فلسطين شُنت عليه حمله من الاعلام الغربي بذريعة اقحام السياسة في الرياضة. والان أصبحت الرياضة جزء من السياسة والكل يدعم الكيان الصهيوني، يتحول الصحفي المثالي الي صحفي مجنون عندما يتحدث عن المسلمين. https://t.co/HVI589dE62 — نواف العقيّل (@nawaf__oga) October 7, 2023

لا يوجد اقبح ممن يكيل بمكيالين..

ممن يسمي احتلال الارض حق والدفاع عن الوطن ارهاب..

ممن تغاضي عن مجازر الصهاينه خلال عقود في حق العرب وينتفض الآن بعد رد فلسطين..

تتحدثون عن الارهاب ومنذ ٢٠٠٨ فقط اسرائيل قتلت وجرحت مالا يقل عن ١٥٠ الف فلسطيني منهم ٣٣ الف طفل..

طوفان الاقصي تذكير… — SherifEkramy (@SEkramyofficial) October 7, 2023

صورة لأعلام فلسطين الحُرة في مدرجات استاد سلتك الاسكتلندي بمدينة جلازجو، تصويري دلوقتي حالًا. pic.twitter.com/wcJu5rCqfJ — علي هشام (@Ali_Hisham) October 7, 2023

الغباء صفة قليلة على هذا الأوكراني الوضيع، يبكي ليل نهار بسبب ما فعلته روسيا، ويتجاهل جرائم الصها-ينة والاحتلال في فلسطين! https://t.co/bVA4BeW8qB — Mohamed Hafez (@Hafez_1897) October 7, 2023