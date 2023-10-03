استبعاد الحكمين المسؤولين عن إلغاء هدف ليفربول "الصحيح" بمرمى توتنهام

لن يشارك الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح في خسارته السبت الماضي 2-1 أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من البطولة مطلع الأسبوع القادم.

وأقرت لجنة الحكام الإنجليزية بـ"صحة هدف لويس دياز" وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لليفربول.

وأعلنت لجنة الحكام الأحد الماضي استبعاد المسؤولين دارين إنغلاند ودان كوك من إدارة مبارياتهما يومي الأحد والاثنين الماضيين عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف كما لم تتضمن قائمة مسؤولي مباريات الجولة المقبلة اسميهما أيضا.

ما هو رأي محللينا بالهدف الملغي لدياز الذي أثار الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟#الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/ujsEnQWhiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

وأصدر ليفربول بيانا يوم الأحد قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح وهو ما قوض النزاهة الرياضية. وأضاف أنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة.

واختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول وتوتنهام والحكم الرابع مايكل أوليفر للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة لعدم مسؤليتهما عن الخطأ الواضح لحكمي الفيديو.

ومن المتوقع أن يستمر استبعاد دارين إنغلاند ودان كوك في الأسابيع القادمة أيضا نظرا لفداحة الخطأ الذي أثر على نتيجة المباراة رغم أن عدم وجود تسلل كان واضحا جدا في اللقطات التليفزيونية.