بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز قاتل على برشلونة في الكلاسيكو

قاد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لفوز مثير على ملعب مضيفه برشلونة 2-1 في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم السبت- في المرحلة الـ11 من الليغا.

وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة وأدرك الدولي الإنجليزي التعادل للملكي في الدقيقة الـ68.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة أهدى "بيلي" الفوزللميرينغي.

ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وكان جيرونا قد فاز على ضيفه سيلتا فيغو بهدف نظيف أمس الجمعة ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريال.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يقام فيها الكلاسيكو ببرشلونة بعيدا عن ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، الذي تجرى له أعمال التجديد والصيانة خلال الموسم الحالي.

وخاض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظا على العلامة الكاملة في مجموعتيهما بدوري الأبطال، حيث تغلب الريال 2-1 على مضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة الثلاثاء الماضي، كما فاز برشلونة على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثامنة، ليظل الفريقان في صدارة مجموعتيهما ويقتربان بشدة من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، بعد فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأولى بمجموعتيهما.

ويحمل هذا الكلاسيكو الرقم الـ187 بين الفريقين بالدوري الإسباني، حيث شهدت اللقاءات السابقة في البطولة تحقيق ريال مدريد 77 فوزا مقابل 74 فوزا لبرشلونة، في حين فرض التعادل نفسه على 35 مباراة.