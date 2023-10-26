الوداد المغربي يضرب موعدا مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أفريقيا

جدد فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزه على ضيفه أنييمبا النيجيري 3-صفر في إياب ربع نهائي بطولة دوري أفريقيا لكرة القدم بنسختها الأولى، ليواجه في نصف النهائي الترجي التونسي الذي عاد من بعيد وأطاح بمازيمبي الكونغولي الديمقراطي بثلاثية نظيفة أيضا.

وكان من المقرر أن تقام المباراتان الأربعاء، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن عن تأجيلهما لليوم التالي من دون الكشف عن الأسباب.

وستعيد تلك المواجهة إلى الأذهان مواجهتي الفريقين بنهائي دوري أبطال أفريقيا عامي 2011 و2019 اللتين حسمهما الفريق التونسي لمصلحته.

ويلتقي الفائز من مواجهة الوداد والترجي في نهائي البطولة الوليدة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأهلي المصري، حامل لقب دوري الأبطال، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء لم يتأثر الوداد، الفائز ذهابا 1-0، بالغيابات حيث افتقد مدربه عادل رمزي لهدافه السنغالي بولي سامبو والمدافع الكونغولي الديمقراطي أرسين زولا والجناح الليبي حمدو الهوني الذي تعرض لإصابة عضلية قبل المباراة.

وبسط الفريق البيضاوي المدعوم من جماهيره العريضة، سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول فافتتح التسجيل سريعا عندما أرسل الظهير الدولي يحيى عطية الله كرة طويلة هيأها يحيي جبران برأسه للظهير المندفع أيوب العملود فتابعها إلى الشباك.

واحتسب الحكم الهدف بعدما استعان بحكم الفيديو المساعد "في أي آر" إذ كان قد ألغاه أولاً بداعي التسلل (4).

وأثمر ضغط الوداد عن تعزيز تقدمه عبر جمال حركاس برأسية ارتدت من الحارس وقابلها بيمناه إلى داخل الشباك إثر عرضية طويلة من عطية الله (38).

وحسم الفريق المغربي المباراة قبل نهاية الشوط الأول بإضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية من عطية الله ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل المرمى إثر عرضية متقنة من هشام يوسفيان (43).

الوداد المغربي يجتاز إنييمبا النيجيري ويبلغ نصف نهائي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي ، بعد الفوز بمجموع المباراتين (4-0)#SSC #الوداد_إنييمبا pic.twitter.com/Uw5ZOmhKB2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 26, 2023

الترجي يقلب الطاولة على مازيمبي

وقلب الترجي الطاولة على ضيفه مازيمبي فعوّض تخلفه بهدف من دون مقابل في لقاء الذهاب إلى انتصار عريض بثلاثية نظيفة على ملعب "حمادي العقربي" برادس.

وقال مدرب الترجي المؤقت طارق ثابت إن فريقه "لا يخشى أحدًا في الدور نصف النهائي"، وأضاف "عرفنا كيف نستفيد من تأجيل المباراة، إذ كنا ندرك أن المهمة صعبة بعد تأخرنا ذهابا".

وتابع "التزم اللاعبون دفاعيا وهجوميا، والهدف الأول جاء في توقيت جيد… هذا الانتصار يعطينا ثقة، ويعيد الفريق إلى الواجهة الأفريقية".

وكان جليا أن الفريق التونسي عازم على تدارك نتيجة الذهاب، ففرض أفضليته على مجريات الشوط الأول الذي شهد محاولات قوية من جانب الفريق الضيف.

وتألق حارس مازيمبي باجيو سيادي أمام تسديدة البرازيلي رودريغو رودريغيش القوية وحولها إلى ركنية (15).

ولاحت أمام الجزائري محمد أمين توغاي فرصة افتتاح التسجيل إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم (17).

وتمكن الفريق التونسي من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف بفضل المدافع الدولي ياسين مرياح الذي تابع الكرة في الزاوية البعيدة إثر ركنية نفذها رودريغو وتحولت من رأس غيث الوهابي (45+1).

ودخل الترجي النصف الثاني من اللقاء بأريحية، حيث سعى اللاعبون إلى تعزيز النتيجة من دون إغفال الجانب الدفاعي ولا سيما في ظل المرتدات الخاطفة للفريق الضيف، وانفرد البرازيلي الآخر في تشكيلة الترجي يان ساسي إلا أن الحارس سيادي تصدى للكرة ببراعة (52).

وتألق حارس مازيمبي مجددا أمام تسديدة بعيدة من مرياح (61)، في حين تصدى حارس الترجي الشاب أمان الله مميش لتسديدة قريبة من المالي شيخ فوفانا (65).

ونجح الترجي في تعزيز تقدمه بعد كرة وصلت إلى ساسي الذي مررها بينية إلى أسامة بوغرة، فسدد الأخير بسهولة في شباك مازيمبي (76).

وفشل الفريق الضيف في تدارك الموقف، قبل أن يحسم توغاي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للترجي برأسية قوية إثر ركنية من البرازيلي ساسي (87).