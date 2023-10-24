جماهير الأهلي المصري تواصل هتافات الدعم لفلسطين والأقصى
"بالدم وبالروح نفديك يا فلسطين" و"بالدم وبالروح، الأقصى مش حيروح" بهذه الهتافات، وجهت جماهير الأهلي المصري الدعم والتحية لفلسطين خلال تعادل فريقهم مع سيمبا التنزاني 1-1 في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وتأهل "القلعة الحمراء" إلى نصف نهائي المسابقة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف)، مستفيدا من تعادله 2-2 في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.
هتافات جماهير الأهلي المصري بصوت واحد 🗣️🔴#الأهلي_سيمبا #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/WE6eQyZyUJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 24, 2023
وتقدم ساديو كوناتي لسيمبا في الدقيقة 68 لكن محمود عبد المنعم (كهربا) أدرك التعادل بعدها بـ8 دقائق.
ويلعب الأهلي مع الفائز من مواجهة ماميلودي صن داونز وبترو أتلتيكو الأنغولي، في الدور قبل النهائي.
وتفوق بطل جنوب أفريقيا 2-صفر خارج ملعبه في مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في وقت لاحق اليوم.
تغطية صحفية | "بالدم بالروح الأقصى مش هيروح" جماهير الأهلي ترج استاد القاهرة بهتافات داعمة لفلسطين pic.twitter.com/BaQaoteTCa
— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 24, 2023
وهتفت الجماهير المصرية لدقائق خلال المباراة دعما لفلسطين والأقصى كما رفضت الجماهير بث الأغاني على إذاعة الملعب، وطالبت بخفض الصوت إكراما لشهداء غزة.
وكانت جماهير الأهلي تضامنت -يوم الجمعة الماضي مع فلسطين وغزة ورفعت يافطة كتب عليها "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حرة" في مدرجات ملعب "بنجامين مكابا" التنزاني.
"وطي الصوت الناس بتموت".. جماهير الأهلي ترفض تشغيل الأغاني في استاذ القاهرة إكرامًا لشهداء غزة خلال مباراة فريقهم أمام سيمبا التنزاني pic.twitter.com/cxN3O3azaE
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 24, 2023