جماهير الأهلي المصري تواصل هتافات الدعم لفلسطين والأقصى

"بالدم وبالروح نفديك يا فلسطين" و"بالدم وبالروح، الأقصى مش حيروح" بهذه الهتافات، وجهت جماهير الأهلي المصري الدعم والتحية لفلسطين خلال تعادل فريقهم مع سيمبا التنزاني 1-1 في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتأهل "القلعة الحمراء" إلى نصف نهائي المسابقة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف)، مستفيدا من تعادله 2-2 في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم ساديو كوناتي لسيمبا في الدقيقة 68 لكن محمود عبد المنعم (كهربا) أدرك التعادل بعدها بـ8 دقائق.

ويلعب الأهلي مع الفائز من مواجهة ماميلودي صن داونز وبترو أتلتيكو الأنغولي، في الدور قبل النهائي.

وتفوق بطل جنوب أفريقيا 2-صفر خارج ملعبه في مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في وقت لاحق اليوم.

تغطية صحفية | "بالدم بالروح الأقصى مش هيروح" جماهير الأهلي ترج استاد القاهرة بهتافات داعمة لفلسطين pic.twitter.com/BaQaoteTCa — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 24, 2023

وهتفت الجماهير المصرية لدقائق خلال المباراة دعما لفلسطين والأقصى كما رفضت الجماهير بث الأغاني على إذاعة الملعب، وطالبت بخفض الصوت إكراما لشهداء غزة.

وكانت جماهير الأهلي تضامنت -يوم الجمعة الماضي مع فلسطين وغزة ورفعت يافطة كتب عليها "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حرة" في مدرجات ملعب "بنجامين مكابا" التنزاني.