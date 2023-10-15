الجزائر تعلن احتضان كل مباريات المنتخب الفلسطيني الرسمية والودية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن السلطات العليا في البلاد، وافقت على احتضان الجزائر لكل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو الرسمية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية.

وجاء في بيان للاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي، اليوم الأحد أنه "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، قررت الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بتصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي احتضان الجزائر للمباراة الرسمية القادمة بين منتخب فلسطين وضيفه الأسترالي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وكان الرجوب كشف أمس السبت، في برنامج لإذاعة الجزائر الدولية، عزم الاتحاد الفلسطيني التقدم بطلب لنظيره الجزائري من أجل استضافة مباريات "الفدائي"، معربا عن أمله في أن يوافق الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي على هذا الطلب.