هازارد يعلن اعتزاله

أعلن اللاعب الدولي البلجيكي إيدن هازارد (32 عاما) اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي وذلك في بيان عبر حسابه على تطبيق إنستغرام اليوم الثلاثاء.

وقال هازارد (لاعب ريال مدريد السابق) في بيانه "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي بوصفي لاعب كرة قدم محترفا".

وأضاف "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في كثير من الملاعب حول العالم. خلال مسيرتي، كنت محظوظا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين. شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، وسأفتقدكم جميعا".

ورغم مشاركته المحدودة مع ريال مدريد، فقد توج هازارد بعديد من الألقاب مع النادي الإسباني، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري المحلي.

ورحل هازارد عن ريال مدريد يونيو/حزيران الماضي بعد فسخ عقده قبل موسم من نهايته، إذ مرّ الجناح البلجيكي بـ4 مواسم كارثية منذ انضمامه قادما من تشلسي.

Eden Hazard has announced his retirement from football 😢 The Belgian’s seven-year spell at @ChelseaFC will live long in the memory ✨ pic.twitter.com/2oZYpLjSgn — Premier League (@premierleague) October 10, 2023

وانضم هازارد إلى ريال مدريد عام 2019 في أغلى صفقة انتقال للنادي، لكنه عانى عديدا من الإصابات وفشلا في التأقلم مع الفريق.

وتابع هازارد "أود أيضا أن أتوجه بالشكر للأندية التي لعبت لها: ليل وتشلسي وريال مدريد، وكذلك للاتحاد البلجيكي لكرة القدم لاختياري في المنتخب الوطني. أتوجه بشكر خاص لعائلتي وأصدقائي وجميع المستشارين حولي وكل الأشخاص الذين كانوا بالقرب مني في السراء والضراء".

واختتم هازارد "أخيرا، شكرا جزيلا لكم أيها الجماهير التي تابعتني وساندتني طوال هذه السنوات، وكذلك على تشجيعكم في كل مكان لعبت له. الآن حان الوقت للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجارب جديدة. أراكم قريبا خارج الملعب يا أصدقائي".