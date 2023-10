هازارد يعلن اعتزاله

أعلن اللاعب الدولي البلجيكي إيدن هازارد (32 عاما) اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي وذلك في بيان عبر حسابه على تطبيق إنستغرام اليوم الثلاثاء.

وقال هازارد (لاعب ريال مدريد السابق) في بيانه "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي بوصفي لاعب كرة قدم محترفا".

وأضاف "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في كثير من الملاعب حول العالم. خلال مسيرتي، كنت محظوظا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين. شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، وسأفتقدكم جميعا".

#TBT : @hazardeden10 's commentary for THAT goal v Arsenal… 😂 pic.twitter.com/gXxt22Vhyr

ورغم مشاركته المحدودة مع ريال مدريد، فقد توج هازارد بعديد من الألقاب مع النادي الإسباني، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري المحلي.

ورحل هازارد عن ريال مدريد يونيو/حزيران الماضي بعد فسخ عقده قبل موسم من نهايته، إذ مرّ الجناح البلجيكي بـ4 مواسم كارثية منذ انضمامه قادما من تشلسي.

Eden Hazard has announced his retirement from football 😢

The Belgian’s seven-year spell at @ChelseaFC will live long in the memory ✨ pic.twitter.com/2oZYpLjSgn

— Premier League (@premierleague) October 10, 2023