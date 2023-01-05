بنسبة نجاح 100%.. 3 عرب في قائمة أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في 2022

تصدر النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وهداف "البريمرليغ"، حتى الآن، قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف من ضربات الجزاء، خلال عام 2022، محققا نسبة نجاح بلغت 100%، أي إنه لم يخطئ في أي ضربة جزاء سددها خلال العام الماضي.

ونشر موقع "ترانسفر ماركت" (Transfer Market) المتخصص في الأرقام والإحصائايت الرياضية، قائمة تضم أكثر اللاعبين تسجيلا لضربات الجزاء سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية وفي مختلف المنافسات الكروية.

مهاجم "السيتيزينس" حوّل 9 ضربات جزاء إلى أهداف، وقد حصل عليها مع فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني وفريقه الحالي مانشستر سيتي، إلى جانب منتخب النرويج.

وتعود آخر ضربة جزاء وقع عليها "السفاح" النرويجي إلى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مرمى فريق فولهام 2-1 ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرفت هذه القائمة وجود ثلاثي عربي؛ ممثلا في سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب وفريق أنجيه الفرنسي، ومحمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، والجزائري أندي ديلور مهاجم فريق نيس الفرنسي.

واحتل بوفال المركز الرابع في القائمة، بتوقيعه 7 ضربات جزاء خلال العام الماضي، وكانت الأخيرة مع "أسود الأطلس" في شباك منتخب جورجيا، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في الإمارات تحضيرا لنهائيات كأس العالم في قطر.

بينما احتل النجم المصري صلاح المركز الخامس في التصنيف ذاته، إثر توقيعه لـ6 أهداف من علامة الجزاء، يعود آخرها إلى الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في مرمى فريق غلاسكو رنجرز الأسكتلندي (2-0) ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بينما سدد ديلور 7 ركلات جزاء بنجاح مع فريقه نيس.

هدف صلاح في رينجرز من ارض الملعب pic.twitter.com/35hVGG5Vzm — Whiteheart (@Whitehe94641511) October 4, 2022

وهذه قائمة أفضل 10 مسددين لضربات الجزاء في العام الماضي (لم يهدروا أي ركلة):