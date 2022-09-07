مسقط ـ دعما لجهود دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم 2022، أعلنت سلطنة عُمان جاهزية برنامجها المصاحب للمونديال والذي يستهدف الترويج للسلطنة في المجال السياحي، وتوفير خيارات متعددة للجماهير القادمة إلى دولة قطر.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مسقط، وشاركت فيه العديد من المؤسسات والجهات العُمانية، أكد وكيل وزارة التراث والسياحة العماني رئيس اللجنة التسييرية لإدارة البرنامج عزان بن قاسم البوسعيدي اهتمام حكومة سلطنة عُمان بدعم جهود دولة قطر لإنجاح استضافة البطولة من خلال العديد من مجالات التعاون.

وأشار إلى أهداف البرنامج المتمثلة في دعم جهود إنجاح المونديال، والاحتفاء بالاستضافة التاريخية لبطولة كأس العالم 2022 في المنطقة، والترويج لمسقط كمدينة رئيسية واستثنائية معتمدة لاستقبال جماهير المونديال، وتوفير تجربة ميسرة واستثنائية للجماهير القادمة إلى سلطنة عُمان.

واستعرض البوسعيدي المكونات الأساسية للبرنامج التي تشمل تأشيرة مشجعي كأس العالم لدخول سلطنة عُمان (حاملي بطاقة هيّا)، وبرنامج الرحلات الجوية اليومية بين مسقط والدوحة، وبرنامج تسهيلات المطارات والتنقل، وبرنامج الفنادق والباقات السياحية، وبرنامج الفعاليات والأنشطة، إلى جانب الحملات الترويجية المصاحبة.

سلطنة عمان تعلن عن برنامجها المصاحب ل #كأس_العالم_قطر_2022 ، وتؤكد جاهزيتها لاستقبال جماهير المونديال وتقديم تجربة استثنائية لهم.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/wcQUsUJ5Q2 — التواصل الحكومي (@Oman_GC) September 7, 2022

تأشيرة خاصة

ومن جانبه، استعرض مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية المقدم أحمد بن سعيد الغافري مزايا تأشيرة مشجعي كأس العالم لدخول سلطنة عُمان (حاملي بطاقة هيّا) الاستثنائية وهي تأشيرة مجانية متعددة الرحلات، معززة بميزة الاستخراج عند الوصول وصلاحية تصل إلى 60 يوما.

وأضاف أنه يُتاح لحامل بطاقة هيّا أيضا اصطحاب عائلته من الدرجة الأولى للاستمتاع بالإقامة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى السماح لحامل البطاقة بالتغيير إلى تأشيرة من فئة أخرى خلال وجوده في سلطنة عُمان وفق الاشتراطات المتبعة، واستعرض في نهاية حديثه الإجراءات التفصيلية لاستخراج التأشيرة.

كما تضمن المؤتمر الحديث عن برنامج الرحلات اليومية لمشجعي كأس العالم على الخط الجوي بين الدوحة ومسقط، ويتضمن البرنامج رحلات بين مسقط والدوحة في فترة مباريات كأس العالم خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وفي تعقيبه على البرنامج، قال مدير الشؤون الحكومية بالطيران العُماني خالد بن عبد الوهاب البلوشي إن هذا البرنامج يأتي إيمانا بأهمية هذه التظاهرة العالمية، حيث سيتمكن المشجعون من حجز رحلات اليوم الواحد مباشرة عبر موقع الطيران العُماني بأسعار مخفضة.

تسهيلات خاصة

وبدوره، أشار رئيس العمليات التشغيلية سعود بن ناصر الحبيشي إلى خطة استعدادات مطار مسقط الدولي لتسهيل حركة المشجعين في مسارات خاصة لكل من رحلات المغادرة ورحلات الوصول، من خلال تحديد بوابات مخصصة للطائرات الناقلة لجماهير كأس العالم، ومنافذ مخصصة للتحقق من الجماهير، وتحديد أجهزة مخصصة للتفتيش الجمركي، مع وجود طاقم متكامل من فريق خدمة العملاء لإرشاد المسافرين عبر المسارات المخصصة.

وعن خدمات الضيافة والباقات السياحية، قال شبيب بن محمد المعمري المدير العام للمشغل الوطني للسفر إن المنتجات السياحية المعروضة في سلطنة عُمان تزيد على 20 ألف غرفة فندقية وأكثر من 200 منتج سياحي من خلال أكثر من 35 مشغلا محليا و10 شركات نقل بري، وتتضمن الشراكة مع 52 شركة طيران حول العالم لتسيير رحلاتها إلى سلطنة عُمان.

مزايا تأشيرة مشجعي كأس العالم لدخول سلطنة عُمان وإجراءات الحصول عليها..#كأس_العالم_قطر٢٠٢٢#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/a9SxKV3CML — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 7, 2022

فعاليات جماهيرية

وكشف المعمري عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لكأس العالم قطر 2022، لافتا إلى وجود مهرجان لمشجعي كأس العالم في حديقة مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على مساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع، لتوفير أجواء احتفالية بكأس العالم 2022 للجماهير القادمة إلى سلطنة عُمان لحضور كأس العالم والمشجعين من داخل سلطنة عُمان من المواطنين والمقيمين، ويوفر المهرجان باقات منوعة من الأنشطة والفعاليات خلال المونديال بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وستُعلن تفاصيل أكثر في الأيام القادمة.

وتضمن المؤتمر الصحفي الإشارة إلى أن البرنامج المشترك سوف يتضمن حملات ترويجية استثنائية تزامنا مع إقامة كأس العالم 2022 من خلال تنفيذ خطتين للتسويق والترويج عن المزايا والمقومات السياحية لسلطنة عُمان: الأولى سوف تركز على الترحيب بجماهير كأس العالم والترويج للأنشطة والفعاليات المصاحبة، والثانية ذات شمولية أوسع للترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية، قبل وأثناء وبعد انطلاق كأس العالم.

#قريبا_في_عمان مهرجان قرية مشجعي #كأس_العالم_قطر_2022 بحدائق مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. سيضم المهرجان باقات منوعة من المناشط والفعاليات الترفيهية، على مساحة تزيد عن 9000 متر مربع خلال فترة المونديال، ليكون ضمن أبرز الفعاليات والأنشطة المصاحبة لكأس العالم في سلطنة عُمان🇴🇲 pic.twitter.com/zhYBjOmcuW — قريباً في عُمان (@soon_in_oman) September 7, 2022

بطاقة هيّا

وتضمن المؤتمر الصحفي أيضا استعراض جوانب الجاهزية التامة لاستضافة البطولة في دولة قطر، فقد أكد خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر حرصت على التعاون وتكوين شراكات عالمية وإقليمية واسعة، من بينها برنامج مدن استضافة المشجعين التي تم الإعلان عنها ومنها مدينة مسقط.

وأشاد المولوي بالتعاون والمبادرة من سلطنة عُمان، مؤكدا أن الجهود المبذولة في برنامج سلطنة عُمان المصاحب لكأس العالم فاقت التوقعات وهي محل تقدير لدى دولة قطر.

ويسعى برنامج سلطنة عُمان المصاحب لكأس العالم قطر 2022 إلى توفير تجربة مميزة واستثنائية للجماهير القادمة إلى سلطنة عُمان من خلال التأشيرات ذات المزايا التنافسية، والمسار السريع لحاملي بطاقة "هيّا"، وتسهيلات الوصول، وخدمات الاستقبال والترحيب.

ويسعى البرنامج أيضا إلى توفير رحلات وعروض الطيران المجدولة إلى جانب رحلات الطيران العارض بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تأمين خدمات النقل البري كالحافلات والمسارات السياحية، وخدمات الإقامة والتجارب السياحية المتمثلة في عروض الإقامة والمنتجات والتجارب السياحية في قطاع الضيافة، والجولات والمنتجات السياحية التي ستقدمها شركات إدارة الوجهات السياحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.