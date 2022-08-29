الهلال السعودي والزمالك المصري يؤكدان رسميا مشاركتهما في "كأس سوبر لوسيل"

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره المصري اتفاقيةً مع اللجنة المنظمة لـ"كأس سوبر لوسيل"، تؤكد مشاركة ناديي الهلال (بطل الدوري السعودي) والزمالك (بطل الدوري المصري) في المباراة التي تقام على أرض ملعب لوسيل يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتسع الملعب لأكثر من 80 ألف مشجع، ومن المنتظر أن يحتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في 18 ديسمبر/كانون الأول.

الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر، قال إن "استضافة مباراة تجمع اثنين من أكبر أندية المنطقة، تعد الطريقة المثلى لاختبار جاهزية العمليات التشغيلية في ملعب لوسيل بسعته الكاملة؛ فالهلال والزمالك يتمتعان بجماهيرية واسعة وسجل حافل من الإنجازات في المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب تاريخهما العريق الذي يتناغم مع ما يجسده صرح رياضي بحجم ومكانة ملعب لوسيل من عراقة وتراث المنطقة".

أما الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري، فاعتبر أن "كأس سوبر لوسيل" يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على المنشآت الرياضية التي أعدتها قطر لكأس العالم 2022، "وتسعدنا استضافة اللقاء الكروي المرتقب في واحد من ملاعب المونديال، التي شيدت وفق أعلى المواصفات العالمية، ما يشكل دليلا واضحا على جاهزيتنا التامة لتنظيم كأس العالم، كما يؤكد على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم والشغف باللعبة الرائعة في هذا الجزء من العالم".

وتستضيف قطر النسخة الـ22 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، في نسخة تعد الأكثر تقاربا في المسافات بين ملاعب المباريات، إذ لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من ملاعب المونديال 75 كيلومترا، ما يمكّن المشجعين القادمين من خارج البلاد ولاعبي المنتخبات المشاركة وأجهزة الفرق، من البقاء في نفس مقر الإقامة طوال منافسات البطولة.

ويحتضن ملعب لوسيل 10 مباريات خلال مختلف مراحل مونديال "قطر 2022″؛ بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وروعي في أعمال تصميم وتشييد ملعب لوسيل توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها السقف المصنوع من مادة متطورة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدر كاف من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل بما يسهم في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الملعب.

وحصل ملعب لوسيل مؤخرا على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة أعمال الإنشاء، تقديرا للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميمه وبنائه.