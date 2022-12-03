تقدم المشروبات الساخنة والحلوى للجماهير.. مبادرة في قطر تظهر كرم الضيافة لجماهير المونديال

خلال مونديال العرب العام الماضي لاحظ القطري نبيل عبد الله الشيبة أن الجماهير عقب المباريات التي تجري في ملعب الثمامة القريب من منزله تخرج وعليها حالة من التعب والإرهاق جراء التشجيع طوال المباراة، ولكن الوقت حينها لم يتح له لأن يقدم خدماته لهذه الجماهير.

ولكن مع انطلاق كأس العالم قطر 2022، اتفق مع أفراد أسرته على أن يعملوا على تخفيف التعب والإرهاق الذي يظهر على الجماهير وهم في طريقهم إلى منزلهم بعد انتهاء مباريات المونديال، ففكر في أن يقدم المشروبات وبعض الحلويات القطرية للجماهير.

ومن أول مباراة استضافها ملعب الثمامة خرج الشيبة مع أفراد أسرته حاملين في أيديهم زجاجات المياه والحلوى وبعض المأكولات الخفيفة من أجل تقديمها للجماهير الذي استغربوا هذا الأمر، خاصة وأن أغلبهم من الأجانب الذين لم يعتادوا على تلك الأفعال في بلدانهم.

ومع مرور الوقت بات مجلس نبيل الشيبة مركزا لكل شباب الفريج (الحي) الذين يرغبون في خدمة جماهير المونديال، فمع استضافة ملعب الثمامة لأي مباراة يبدأ شباب الحي بالتجمع قرب مجلسه ويحضرون ما يقدمونه للجماهير في لافتة تعكس كرم الضيافة القطرية والخليجية والعربية بشكل عام.

🎥 | في مبادرة رائعة، تدل على حسن الضيافة، قدّم العشرات من القطريين، الذين يعيشون حول استاد الثمامة، الطعام للمشجعين الذين حضروا وشاهدوا مباراة السنغال وقطر. 👏 ❤️️ #كأس_العالم | #قطر2022. pic.twitter.com/WKlRfOg8xY — Super1mag (@Super1news) November 26, 2022

نجاح كبير

يرى صاحب المبادرة نبيل عبد الله الشيبة، في تصريح للجزيرة نت، أنه كان ينوي عمل هذه المبادرة قبل انطلاق المونديال من أجل التخفيف عن الجماهير، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ودفعت الكثيرين إلى الانضمام إلينا في لوحة تعكس كرم الضيافة في دولة قطر.

وأبدى الشيبة سعادته بالنجاح الكبير للمبادرة ونظرة الإعجاب التي يشاهدها في عيون المشجعين الأجانب الذين لم يتعودوا على هذه الأجواء، مشددا على أن هذه الأفعال الصغيرة يكون لها صدى، فعندما يعود هذا المشجع إلى بلده سيكون سفيرا لنا ولأخلاقنا في بلاده وسيحكي لأصدقائه وأقاربه كيف كان يعامل في منطقة الشرق الأوسط.

ويضيف أنه وأخواته وأنجاله قرروا تطوير هذه الخدمات بعد الإقبال الكبير من جميع الجنسيات، وأصبح منزلهم محطة توقف، فتم عمل جلسة عربية تراثية يستريح فيها الجمهور ويستمتع بما هو موجود ومتوفر من مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة، إضافة إلى الفواكه والتمر والقهوة القطرية، حيث وجدنا إقبالا كبيرا من الجمهور على التمر والقهوة وهي رمز الضيافة عندنا.

وعن أطرف المواقف التي تواجههم خلال الإقبال من الجمهور على ما يقدمونه لهم من ترحيب وكرم ضيافة عفوي، يقول الشيبة إن بعض الجماهير تسألنا عن الأسعار وعندما تعرف أن كل الموجود بالمجان يظهر عليهم الاستغراب.

وأضاف أن الهدف كان أن نبين للعالم أن قطر ترحب بالجميع العرب وغير العرب المسلمين وغير المسلمين، دولة قطر تستقبل جنسيات من جميع أنحاء العالم في بطولة كأس العالم، لافتا إلى أن نظرة زوار قطر وضيوف المونديال تغيرت بالكامل فالجميع مستمتع بأجواء البطولة ويشعرون بالراحة، حتى من انتهت مدة إقامته، يتمنى أن يستمر في الإقامة بقطر حتى نهاية البطولة نتيجة لما وجده من الترحيب.