حكم غيابي في بيلاروسيا بسجن بطلة أولمبية معارضة للرئيس 12 عاما

أصدر القضاء في بيلاروسيا حُكمًا غيابيًّا بالسجن لمدة 12 عاما بحقّ ألياكساندرا هيراسيمينيا، السبّاحة الأولمبية السابقة والناشطة المعارضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وذلك بتهمة "تشكيل تنظيم متطرّف"، كما أعلنت منظمة حقوقية.

وقالت منظمة "فياسنا" إنّ محكمة في مينسك أصدرت هذا الحكم الغيابي بحقّ هيراسيمينيا (36 عاما) في ختام محاكمة انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وهيراسيمينيا التي فازت في الألعاب الأولمبية بميداليتين فضّية وبرونزية (2012 و2016) تقاعدت من الرياضة في 2019، وهي مذّاك تعيش في المنفى حيث أسّست منظمة حقوقية معارضة للرئيس لوكاشينكو.

وأضافت "فياسنا"، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنّ المحكمة أدانت السبّاحة السابقة أيضا بـ"الدعوة إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا" و"نشر معلومات كاذبة حول الأحداث" التي هزّت البلاد في 2020.

وشهدت بيلاروسيا في 2020 احتجاجات غير مسبوقة على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولّى السلطة منذ 1994.

وفي خضمّ تلك الاحتجاجات وقّعت هيراسيمينيا مع رياضيين آخرين من بلدها رسالة مفتوحة تدعو إلى إجراء "انتخابات حرة"، كما أسّست "مؤسّسة التضامن الرياضي البيلاروسي"، المنظمة التي تقدّم مساعدة مالية وقانونية للرياضيين البيلاروسيين الملاحقين من قبل السلطات.

لكنّ السلطات البيلاروسية سارعت إلى اعتبار هذه المنظّمة "تنظيمًا متطرفًا".

وفي أبريل/نيسان 2021، طرحت هيراسيمينيا الميدالية الذهبية التي فازت بها في 2012 في بطولة العالم بالسباحة للبيع في مزاد علني. ويومها بيعت الميدالية بـ13500 يورو، وقد خصّص هذا المبلغ لدعم الرياضيين المعارضين.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة "فياسنا" في بيان منفصل أنّ مسؤولاً نقابيًّا يدعى ألكسندر ياروشوك حُكم عليه الاثنين بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "الإخلال بشكل خطير بالنظام العام" في 2020.

ومنذ أكثر من عامين، تشنّ السلطات البيلاروسية حملة قمع لا هوادة فيها أصبحت بنتيجتها الغالبية الساحقة من الشخصيات المعارضة في البلاد إمّا في السجن أو في المنفى.