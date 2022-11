كريستيانو رونالدو.. أسطورة حية لا ينقصها سوى التتويج بكأس العالم

"أعتقد أنني أستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية كل عام، من اللاعب المفضل بالنسبة لي؟.. أنا!"، "أنا أول وثاني وثالث أفضل لاعب في العالم"؛ اثنان من أكثر التصريحات إثارة للجدل في تاريخ البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي كشف فيها عن أنه لا يرى أحدا غيره في القمة بين نجوم كرة القدم، على الأقل من أبناء جيله، رغم وجود غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يحفل تاريخ النجم البرتغالي بالكثير من الألقاب الجماعية والفردية، سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها (مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس)، أو مع منتخب بلاده البرتغال.

وقد اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثلاثية كريستيانو رونالدو في شباك إسبانيا، بمونديال روسيا 2018، من ضمن أفضل 100 لحظة تاريخية في تاريخ كؤوس العالم.

