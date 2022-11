شبيه نيمار في شوارع الدوحة يخدع شبكة "فوكس سوكر" الأميركية

نشر حساب الشبكة الأميركية المختصة بالشؤون الرياضية، "فوكس سوكر" (FOX Soccer) أمس الأحد، مقطع فيديو، قالت إنه يعود لنجم المنتخب البرازيلي نيمار دي سيلفا في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ثم اتضح لاحقا أنها وقعت في فخّ "شبيه اللاعب".

وأظهر المقطع شبيه اللاعب وهو يتجول وبجواره عدد من المعجبين، في حين حرص عدد من المارة على محاولة التقاط صورة معه.

وغرد الحساب على هذا المقطع قائلا "نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة"، في إشارة إلى الاعتقاد بأنه اللاعب بالفعل.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU

ثم سرعان ما عاد الحساب وعلق على التغريدة بتحديث جديد، قال فيه" تحديث وصلنا للتو: نيمار لديه شبيه مقنع جدا".

UPDATE: we got got

Neymar has a very convincing doppelgänger 😅🤣

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022