شبيه نيمار في شوارع الدوحة يخدع شبكة "فوكس سوكر" الأميركية

نشر حساب الشبكة الأميركية المختصة بالشؤون الرياضية، "فوكس سوكر" (FOX Soccer) أمس الأحد، مقطع فيديو، قالت إنه يعود لنجم المنتخب البرازيلي نيمار دي سيلفا في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ثم اتضح لاحقا أنها وقعت في فخّ "شبيه اللاعب".

وأظهر المقطع شبيه اللاعب وهو يتجول وبجواره عدد من المعجبين، في حين حرص عدد من المارة على محاولة التقاط صورة معه.

وغرد الحساب على هذا المقطع قائلا "نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة"، في إشارة إلى الاعتقاد بأنه اللاعب بالفعل.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

ثم سرعان ما عاد الحساب وعلق على التغريدة بتحديث جديد، قال فيه" تحديث وصلنا للتو: نيمار لديه شبيه مقنع جدا".

UPDATE: we got got Neymar has a very convincing doppelgänger 😅🤣 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

وأثار المقطع موجة من السخرية على حساب الشبكة الأميركية، حيث رأى مغردون أن نيمار لا يمكنه أن يسير وحده أبدا بهذا الشكل في شوارع الدوحة.

بينما تطرق آخرون إلى الخدعة التي تعرضت لها فوكس سوكر الأميركية، بنشر معلومة غير دقيقة تخص لاعبا كبيرا مثل نيمار دي سليفا.

إصابة وإحباط

وكان البرازيلي نيمار، عبّر عن إحباطه بعد تعرضه لإصابة تهدد طموحه بالفوز مع منتخب بلاده بالبطولة المقامة في قطر، وإضافة اللقب السادس في تاريخ كأس العالم لخزائن بلاده.

وقال نيمار، على إنستغرام، إن "الفخر والحب اللذين أشعر بهما عند ارتداء قميص (البرازيل) ليس لهما تفسير"، وأضاف "إذا منحني الله الفرصة لاختيار بلد لأولد فيه، فسيكون البرازيل".

ووصف إصابته بأنها "من أصعب اللحظات في مسيرته"، وأضاف "تحدث مرة ​​أخرى في كأس العالم، لدي إصابة نعم، إنه أمر مزعج وسيؤذي لكنني متأكد من أنه سيكون لدي فرصة للعودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق".