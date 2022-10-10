بسبع لغات مختلفة وبفرق بشرية تملك القدرة على التفاعل والدعم، افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مركز خدمات بطاقة "هيّا" لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم 2022 في قطر، على أن تطلق مركزا ثانيا خلال الأسبوع الجاري.

المركز الذي يتخذ من صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد وسط الدوحة مقرا له، يقدم خدماته على مدى أيام الأسبوع للجمهور، ويوفر إجابات عن كافة الاستفسارات المتعلقة ببطاقة "هيّا"، والحلول التي ستتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة رائعة خلال مونديال قطر.

وسيعزز مركز الخدمات بالتوازي مع مركز اتصال "هيّا" -الذي يعمل على مدار الساعة- من تجربة المشجعين الذين سيمرون في زيارتهم لمركز خدمات "هيّا" بثلاث مراحل أساسية، الأولى تتمثل في منطقة استقبال الزائرين أمام المركز، التي يتم فيها التعرف على المشكلة من قبل العاملين، ومحاولة حلها سريعا ومن ثم طباعة بطاقة المشجع إذا رغب، أما في حال الفشل فيتم التأكد من امتلاك الشخص تذكرة إحدى مباريات المونديال، ومن ثم إدخاله إلى المركز لحل مشكلته.

مواقع مختلفة

وداخل المركز الذي يوجد فيه 20 موقعا لخدمة المشجعين، يبدأ الزائرون مرحلتهم الثانية، حيث يحصل كل شخص على رقم خاص في انتظار دوره سواء لطباعة بطاقته أو لحل مشكلته من قبل المتخصصين؛ وعند النجاح يطبع المختص بطاقة "هيّا" ويسلّمها للشخص بناء على طلبه.

أما في حال فشل المختص في حل الأزمة، فهنا تبدأ المرحلة الثالثة الأخيرة في آلية عمل المركز، إذ يتم توجيه الشخص إلى أحد الفنيين لحل مشكلته، حيث قد تكون المشكلة في المنصة عينها أو في الهاتف المحمول الذي عليه التطبيق نفسه، لذلك قد يضطر الشخص للعودة مرة ثانية للمركز بعد حل مشكلته لطباعة بطاقته إذ رغب، أو الاكتفاء بنسخة بطاقة "هيّا" الإلكترونية.

يوضح المشجع الهندي محمد شامهيري أن تجربته في المركز كانت سلسلة، حيث لم يستغرق الكثير من الوقت حتى حُلّت مشكلة التطبيق في هاتفه المحمول، ومن ثم حصل على نسخته المطبوعة من بطاقة "هيّا".

تجارب جديدة

ويقول شامهيري للجزيرة نت إن المركز سيوفر الكثير للمشجعين لحل مشكلة التطبيق، خاصة أن الجميع يتعامل معه للمرة الأولى، ولا يملك أي خبرة في هذه النوعية من التجارب.

ويضيف أن شغفه وحبه لكرة القدم هو الذي جعله يقبل على شراء تذاكر مونديال قطر من أجل حضور هذا الحدث العالمي، وقال إنه سيكون داعما للمنتخب القطري.

وسيستمر العمل في مركز خدمات "هيّا" حتى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويستقبل المشجعين طوال أيام الأسبوع، ويعمل من السبت وحتى الخميس من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، أما في أيام الجمعة فمن الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء.

استفسارات الجمهور

من جانبه، يعتبر مدير منشآت "هيّا" مبارك الهتمي أن الهدف من المركز هو توفير الدعم المباشر، وتعزيز تجربة المشجع من خلال توفير الفريق المختص للإجابة عن استفسارات الجمهور، وتوفير الدعم التقني إذا تطلب الأمر.

ويقول الهتمي في حديث للجزيرة نت إن المركز يقدم مختلف الخدمات المتعلقة ببطاقة "هيّا" سواء من ناحية المشاكل التقنية أو المتعلقة بالهواتف الذكية، فضلا عن أي استفسارات متعلقة بالبطاقة بشكل عام، خاصة أنها إلزامية لدخول المشجعين الملاعب خلال مباريات مونديال قطر.

ووفقا للهتمي، سيتم افتتاح مركز جديد لخدمات "هيّا" خلال الأسبوع الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسيغطي أعدادا كبيرة من الجماهير نظرا لمساحته الكبيرة.

إقبال كبير

وفي ظل الاقتراب في منتصف اليوم من الرقم 500 في آلة الأرقام المخصصة لحصول الجمهور على الخدمة في مركز خدمات "هيّا"، يرى الهتمي أن الإقبال على المركز خلال الأيام الأولى كان مقبولا ولا بأس به في ظل الأعداد المتتالية على مدار اليوم، لكنه شدد على أن المركز في أكمل جاهزية لاستقبال أي أعداد من الجماهير سواء قبل المونديال أو خلال منافسات البطولة.

وعلى غرار مركز اتصال "هيّا"، يوفر المركز خدماته للجمهور بسبع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية والهندية، على أن يتم إضافة اللغة البرتغالية أثناء فترة المونديال.

وتعتبر بطاقة "هيّا" إلزامية لحضور مباريات مونديال قطر 2022، وهي بمثابة ممر إلى الملاعب الثمانية لحضور المباريات، بالإضافة إلى أنها وثيقة تحل محل تأشيرة الأجانب "الفيزا" للقدوم إلى قطر، وتمنح صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العام داخل قطر في أيام المباريات طوال البطولة.