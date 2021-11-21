أعلن بطل الجودو الجزائري فتحي نورين اعتزال اللعب نهائيًا، وذلك على خلفية قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 10 أعوام بعد انسحابه أمام لاعب إسرائيلي في أولمبياد طوكيو الأخير.

وقال نورين في كلمة مصورة، لوكالة الرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة (سند)، "قررت اعتزال اللعبة بعد رفض الطعن المقدم، وبقاء عقوبتي لمدة 10 سنوات كما هي".

وأضاف "أعلم أن الاتحادات الدولية دائمًا ما تتواطأ مع الإرهاب الصهيوني بخاصة الاتحاد الدولي للجودو، ولعل خير دليل هو بقاء عقوبتي كما هي حتى بعد التقدم بالطعن".

وأوضح "الآن أنا في مدينتي، واتجهت إلى التدريب وأشرف على تدريب ناد رياضي في الجزائر، وإن شاء الله أقدر أن أعطي ما لدي من خبرات للأجيال الصاعدة".





نورين يتضامن مع القضية الفلسطينية

وأكد نورين أنه لم يندم على قرار الانسحاب الأولمبي، فقال "أنا غير نادم، بالعكس أنا أفتخر بهذا وبهذه العقوبة، وسأستغل أي فرصة تأتيني لكشف الحقائق عن الكيان الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية بأي طريقة كانت بإذن الله".

واختتم حديثه قائلًا "أجدد شكري لكل المخلصين والداعمين لي في العالم، منذ قرار الانسحاب أمام لاعب الكيان الصهيوني بطوكيو حتى الآن".

البطل، الشهم، رافع رايتنا عالياً، صاحب الموقف الذهبي والتاريخي، نصير الضُغفاء، وعدو الطغاة والأنذال المصارع الجزائري "فتحي نورين" يعلن اعتزاله نهائيا، بعد قرار إيقافه لمدة 10 سنوات، على خلفية انسحابه من مواجهة المصارع الصهي.وني في أولمبياد طوكيو.#عملية_القدس #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/TbiuW5WX31 — Younes Djaadi (@djaadi_younes) November 21, 2021

وعبّر مغردون عبر منصات التواصل عن تعاطفهم مع اللاعب بعد قرار الاعتزال، مشيرين إلى أنه يعدّ صاحب موقف تاريخي في منافسات طوكيو 2020.

وقال الكاتب يونس جعادي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر "البطل، الشهم، رافع رايتنا عاليًا، صاحب الموقف الذهبي والتاريخي، نصير الضُعفاء، وعدو الطغاة والأنذال، المصارع الجزائري (فتحي نورين) يعلن اعتزاله نهائيا..".

فتحى نورين لو كانت جنسيتة أمريكية كانت اللجنة الأولمبية اوقفتة — العبدالله (@GalalHa12674849) November 21, 2021

"لن أتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية

جاء على لسان بطل الجودو الجزائري #فتحي_نورين بعد أن قررت اللجنة الدولية انزال العقوبة عليه بايقافه عن اللعب لمدة ١٠ سنوات على خلفية رفضه للنزال مع لاعبا صهي ونيا في الاولمبياد ٢٠٢٢ ويعتزل نهائيا. والأنظمة العربية تلهث وراء سلامها المزعوم pic.twitter.com/HZ1eXs1fEQ — مهند علي (@M_A_Iraqi) November 21, 2021