سوق الأسهم طريقك لبناء الثروة.. كيف تختار منصة تداول الأسهم؟

كثير من المستثمرين يرون أن سوق الأسهم مكان جيد لبناء الثروة. وفي الماضي، عمل مستثمرو التجزئة والمؤسسات مع الوسطاء، حتي يتمكنوا من إجراء أوامر الشراء أو البيع. وكانت عملية التداول بطيئة ومملة ومكلفة، ففي بعض الأحيان كانت عمولات الوسيط تصل لأكثر من 20 دولارا، اعتمادا على عدد الأسهم المشتراة أو المباعة.

أما الآن، فالأمر مختلف تماما حيث يعمل المستثمر بنفسه، فكل ما يحتاجه منصة لتداول الأسهم عبر الإنترنت حتى يتمكن من الشراء أو البيع.

هناك كثير من المنصات التي يمكنك الاختيار من بينها؛ ومع ذلك، فإن أفضل منصة لتداول الأوراق المالية تعد مسألة قابلة للنقاش.

يوضح الكاتب جوناثان سانشيز -في مقال له بموقع "إنفيستد واليت" (Invested Wallet)- كيفية اختيار أفضل منصة لتداول الأوراق المالية، وما العوامل التي يجب التحقق منها قبل اتخاذك قرارا باختيار هذه المنصة.

في البداية.. كيف يعمل سوق الأسهم؟

المستثمر الجديد يجب أن يفهم أولا كيفية عمل الأسهم. الأساسيات بسيطة؛ إذ يقوم المستثمرون بشراء أو بيع الأسهم عبر منصة تداول الأسهم على مستوى أولي، ويجرون أوامر الشراء أو البيع مع الوسيط عبر الإنترنت.

بدوره، يرسل الوسيط الأمر إلى البورصة، مثل بورصة نيويورك، ثم يتم تسليم الأسهم إلى حسابك أو إزالتها منه حسب الإجراء المتخذ.

كيف تختار أفضل منصة لتداول الأسهم؟

عند اختيار أفضل منصة لتداول الأسهم، يحتاج المستثمرون إلى مراعاة العديد من العناصر.

ليست كل منصات تداول الأسهم متشابهة؛ فعلى سبيل المثال، توفر بعض منصات الخدمات الكاملة القدرة على شراء وبيع أي نوع من الأسهم تقريبا من عدة بورصات. من ناحية أخرى، قد تقدم المنصات الأكثر تواضعا "الأسهم والصناديق المتداولة" (ETFs) في البورصة من مجموعة فرعية محدودة من البورصات.

الخطوة الأولى في اختيار أفضل منصة تداول هي تحديد احتياجاتك. وفي ما يلي العديد من الأسئلة لطرحها على نفسك:

أي نوع من المستثمرين أنت؟

هل أنت مستثمر في الشراء والاحتفاظ، أم أنك متداول نشط؟

ما نوع الأوراق المالية التي تستثمر فيها؟

الخيارات الرئيسية للمستثمرين المبتدئين هي الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. لكن، هل تخطط للتداول في الخيارات أو شراء الصناديق المشتركة؟

هل تحتاج إلى الوصول إلى "شهادات الإيداع" (CD) والسندات والعملات المشفرة وغير ذلك؟

ما المبلغ الذي تريد استثماره؟ هل بضع مئات من الدولارات أم آلاف الدولارات أم أكثر؟

بمجرد أن تسأل نفسك الأسئلة هذه، فقد حان الوقت للنظر في الميزات الموجودة في منصات تداول الأسهم.

العمولات والرسوم

اليوم، لا تفرض معظم منصات التداول رسوما على تداول الأسهم عبر الإنترنت وصناديق الاستثمار المتداولة.

غالبا ما تكون العمولة صفرا لشراء أو بيع معظم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك، فإن بعض الوسطاء عبر الإنترنت يتقاضون رسوما دنيا لكل سهم أو معاملة.

تطلب بعض منصات التداول الجديدة رسوما مثل خدمة الاشتراك، التي تكون رسوما شهرية صغيرة أو نسبة مئوية من الأصول المستثمرة.

على سبيل المثال، ستدفع 2.50 دولار أميركي على منصة تداول برسوم سنوية 0.25%، على افتراض أنك استثمرت ألف دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، هناك رسوم عدم نشاط في عدد قليل من المنصات، مما يعني أنه إذا لم تقم بإجراء صفقة في فترة معينة، فستكون هناك رسوم.

قد تكون للخيارات والصناديق المشتركة عمولات أو رسوم حسب النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن توجد رسوم للأوراق المالية الأكثر تعقيدا أو خطورة.

إذا كنت مبتدئا، فمن المحتمل أن يكون اختيار منصة تداول عبر الإنترنت بدون رسوم للأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة هو الخيار الأفضل لك. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب تذكره وهو أنك إذا كنت تستخدم الصفقات بمساعدة الوسيط، فسوف تدفع عمولة أعلى بكثير.

فئات الأمان

بعض منصات التداول تقدم الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة فقط؛ فإذا كنت مبتدئا، قد يكون هذان الخياران كافيين، إذ يمكنك دائما تغيير الأنظمة الأساسية لاحقا. فينبغي أن تتحقق لمعرفة عدد صناديق الاستثمار المتداولة المعروضة وتكاليفها.

ومع ذلك، إذا كنت مستثمرا أكثر خبرة، فقد ترغب في الحصول على منصة تداول تقدم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والسندات؛ إذ يرغب المستثمر الخبير في الوصول إلى السلع والعملات الأجنبية والعملات المشفرة والعقود الآجلة.

غالبا ما تتطلب القدرة على تداول هذه الأنواع من الأوراق المالية الموافقة تحمل المزيد من المخاطر.

الحد الأدنى للحساب

أحد المعايير الأخرى المهمة للتحقق هو الحد الأدنى للحساب، فأكثر منصات تداول الأسهم شيوعا وأفضلها لا تضع حدا أدنى.

الاختلافات في منصة التداول

بعد ذلك، انظر إلى الاختلافات بين منصات التداول، فبعض أفضل منصات تداول الأسهم تسمح للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم من خلال متصفح الويب على سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، تلبي بعض المنصات احتياجات المستثمر من خلال مستشارين آليين أو روبوتات.

أدوات البحث والشاشة

تقدم أفضل منصات تداول الأسهم أدوات البحث والفحص، بأن تسمح لك الأدوات بالبحث عن الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المتداولة. ويمكن للمستثمرين مقارنة المقاييس الأساسية مثل نسب "السعر إلى الأرباح" (P / E) وعوائد الأرباح.

يمكنهم أيضا إلقاء نظرة على المؤشرات الفنية. بالإضافة إلى ذلك، توفر أفضل المنصات لتداول الأسهم موجز أخبار محدثا والوصول إلى ملفات "هيئة الأوراق المالية" (SEC) والتقارير ربع السنوية والسنوية والمزيد.