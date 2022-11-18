كيف تشتري الذهب وتتأكد من نقائه.. وهل هو استثمار آمن؟

تمثّل سبائك الذهب الخيار الشائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء هذا المعدن النادر، حيث تباع عادة السبيكة بالغرام أو الأوقية، ويجب أن تتضمن ختم النقاء والشركة المصنعة والوزن على وجه العارضة.

ويعتبر معيار النقاوة مهما للغاية عند شراء الذهب حيث يجب أن تحتوي سبائك الذهب ذات الجودة الاستثمارية على نسبة 99.5% على الأقل من الذهب الخالص ليتم اعتبارها سبائك، وعادة ما تكون معفاة من جميع الضرائب السارية.

في تقرير نشرته مجلة "فوربس" (forbes) في نسختها الكندية، قال الكاتبان كات تريتينا وآرون بروفرمان، "إذا كنت ترغب في شراء الذهب، فإن كل ما تحتاج إليه هو حساب استثمار".

في كندا، على سبيل المثال، يمكن شراء الذهب مباشرة من أحد البنوك الخمسة الكبرى في البلاد إما بشكل شخصي في أحد الفروع أو عبر الإنترنت أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحسابك المصرفي الفعلي. ويمكن الحصول على الذهب في غضون 24 ساعة ما لم تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار.

وتوفر البنوك الكندية الكبرى أيضًا خدمات التخزين لعملائها من خلال تمكينهم من حساب وصي دون رسوم إضافية إذا كنت لا ترغب في تخزين الذهب بالمنزل. لكن الذهب الذي تخرجه من البنك ليس هو نفس الذهب الذي تخزنه فيه نظرًا لأن الذهب يخزّن في البنوك بشكل جماعي. وللتأكد من أن الذهب الذي تخرجه من البنك هو ملكك بالفعل، يمكنك اختيار نموذج خاص للتخزين يسمح لك بذكر اسمك عليه، وستكون هناك تكاليف إضافية للنقل وتأمين وكتابة الاسم.

العملات الذهبية

أضاف الكاتبان أن البعض يهوى جمع العملات الذهبية، مثل "الإيغل" (eagle) الأميركي الذهبي أو "مابل ليف" (maple leaf) الكندي الذهبي، لكنهم يدفعون مبلغا أكثر مقارنة بثمن نفس الكمية من الذهب المحتفظ بها في شكل سبائك، بالإضافة إلى الضرائب المعمول بها. إلى جانب ذلك، تحتوي العملات المعدنية عادة على نسبة ذهب خالص أقل من سبائك الذهب.

ويمكن شراء العملات الذهبية من خلال التجار ومحلات الرهن الذين تثق بهم. ولتجنّب التعرّض للتحايل أو التزوير، يمكنك التحقق من أصالة العملات الذهبية من دار سك العملة الملكية الكندية حيث يمكن من خلال استخدام برنامج خاص، التحقق رقميا من علامات الأمان الخاصة على العملة التي لا يمكن رؤيتها إلا من خلال الجهاز.

وبالنسبة للعملات القديمة أو التي ليست من مصدر موثوق، يمكنك التحقق من أصالتها من خلال عدة اختبارات بسيطة مثل:

المغناطيس: الذهب ليس ممغنطا، وبالتالي إذا كان بإمكانك التقاط عملتك المعدنية بالمغناطيس، فهي ليست مصنوعة من الذهب.

اختبار "بينغ" (ping): عندما تضرب عملة ذهبية، يجب أن تسمع صوت رنين عالي النغمة.

اختبار السيراميك: إذا قمت بجر الذهب عبر لوح سيراميك غير مطلي، يجب أن ترى علامة ذهبية وليست سوداء.

حمض النيتريك: يجب ألا يتأكسد الذهب الخالص أو يتآكل عند وضعه في حمض النيتريك، لكن القيام بذلك يمثل مخاطرة لأنه سيدمر معادنك الأخرى أو أي عنصر ذهبي غير نقي.

المجوهرات

يمكن شراء الذهب في شكل مجوهرات، خاصة القطع الأثرية التي يحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الذهب، لكنك على الأغلب ستدفع مبلغا إضافيا مقابل كمية الذهب التي تحصل عليها. وبالإضافة إلى ذلك، ليس كل ما يلمع ذهبًا، إذ يستخدم المصنعون السبائك لدمج الذهب مع معادن أخرى لجعل قطعهم أكثر متانة أو لتعديل لونها.

ومثل العملات المعدنية، يجب أن تكون أكثر حرصًا عند شراء المجوهرات الذهبية. وتأكد من أنك تشتري المجوهرات من شخص موثوق.

عوامل يجب مراعاتها عند شراء الذهب

يوضح الكاتبان بعض الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار إذا قررت شراء الذهب المادي، وهي:

التخزين: سوف تحتاج إلى مكان آمن لتخزين الذهب. ويمكنك بالتأكيد الاحتفاظ بذهبك في المنزل، لكن يفضل العديد من المستثمرين الحافظات. وضعْ في اعتبارك أن التخزين الآمن يمكن أن يضيف نفقات إلى استثمارك في الذهب.

التأمين: إذا قررت تخزين ذهبك في المنزل، فيجب عليك التأمين على ذهبك لحماية نفسك من السرقة أو الكوارث الطبيعية. ويمكن أن يضيف هذا تكلفة إضافية إلى تكلفة التأمين المخصص لمالكي المنازل أو المستأجرين.

المُصنع: بالنظر لحقيقة أنك تقوم باستثمار، سترغب في التأكد من أنك تشتري من مصادر موثوقة، ما من شأنه أن يساعد في تنمية قيمة ذهبك بمرور الوقت.

درجة النقاء: تلعب نسبة الذهب في العملة المعدنية أو السبيكة أو قطعة المجوهرات دورًا كبيرًا في تحديد قيمته كأداة استثمارية، لذا تأكد من مستوى نقاء أي ذهب تشتريه كاستثمار لأنه يساعد على تحمل عوامل مثل الزمن. وهذا يعني أن تستثمر في سلع ذهبية لا تقل نسبة نقائها عن 91%، إن لم تكن نقية بنسبة 99%.

سبل أخرى لشراء الذهب

إذا شعرت أن الأمر كثير عليك، ومع ذلك ترغب بالقليل من البريق في محفظتك الاستثمارية، ففكر في الاستثمار بالأسهم والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بقطاع صناعة الذهب.

أسهم مناجم الذهب

بدلاً من الاستثمار في الذهب المادي، يمكنك عوضًا عن ذلك شراء الأسهم في الشركات التي تقوم بتعدين الذهب وصقله. وتشمل كبرى شركات تعدين الذهب "باريك غولد" (Barrick Gold) ومؤسسة "نيومونت" (Newmont) للتعدين. وفي حين أن أسعار أسهمهم قد لا تتطابق تمامًا مع منحنى سعر الذهب المادي، فإنها تكون مرتبطة بها إلى حد ما، وتمنحك فرصة الاستثمار في الذهب دون التعرض لمخاطر أو صداع التعامل مع الذهب المادي.

صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

بدلاً من الاستثمار في شركة واحدة مرتبطة بالذهب، فإنك تستثمر في سلة من السندات المتعلقة بالذهب من خلال صناديق الذهب المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة. وقد تتعقب صناديق الذهب أسعار الذهب، أو تشمل مخزونات مناجم الذهب المتعددة ومعامل الصقل كما قد توفر التعرض لعقود الذهب الآجلة وعقود الخيارات.

العقود الآجلة وعقود الخيارات

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحمل المزيد من المخاطر، قد تكون العقود الآجلة وعقود الخيارات مغرية. (وإذا لم تكن أي من هذه الكلمات ذات معنى بالنسبة لك بالفعل، فمن الأفضل أن تتجنب هذا النوع من استثمارات الذهب في الوقت الحالي لأنها مضاربة خطرة).

تتطلب العقود الآجلة للذهب الالتزام بشراء أو بيع الذهب في المستقبل بسعر محدد. وبموجب عقود الخيارات، تبرم اتفاقا يمنحك خيار شراء أو بيع الذهب إذا وصل إلى سعر معين بحلول تاريخ محدد مسبقًا.

ولشراء عقود الذهب الآجلة أو عقود الخيارات بنجاح تحتاج إلى حساب وساطة ومعرفة مكثفة بالقطاع.

هل يعد الاستثمار في الذهب خيارًا جيدًا؟

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على ثروة سريعة مع الاندفاع نحو الذهب في العصر الحديث، فأنت على الأرجح في المكان الخطأ، فعلى مر السنوات الخمس الماضية، ارتفع سعر الذهب بنحو 36% بينما ارتفع مؤشر "إس& بي 500″(S&P 500) بنسبة 104% خلال نفس الفترة. إذًا لماذا كل هذه الدعاية؟

أوضح الكاتبان أن السبب يرجع إلى أن البعض ينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن من التضخم والانحدارات في السوق. فعلى سبيل المثال، خلال السوق الهابطة 2007-2008، هبط سوق الأسهم بشكل عام بنسبة 33%، بينما تراجع سعر الذهب بنسبة 2% فقط.

ومع ذلك، يمكن أن تكون أسعار الذهب متقلبة للغاية، مما يعني أن الذهب ليس استثمارًا آمنًا بالكامل. وفي الحقيقة، يمكنك بسهولة تشكيل محفظة استثمارية جيدة التنوع دون الحاجة لإضافة الذهب. أما إذا كنت تريد بعضًا من هذا البريق الذهبي في حسابك الاستثماري، فاحرص على أن يشغل نسبة صغيرة فقط من حجم استثمارك.