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لرواد الأعمال..7 أفكار لبدء مشروعك من المنزل

إن عدم امتلاك موارد مالية كبيرة لاستئجار مكتب وإطلاق مشروعك الخاص لا ينبغي أن يقف حاجزا أمام طموحاتك، فهناك كثير من الأفكار يمكن تنفيذها من المنزل.

هناك كثير من الأفكار التجارية يمكن تنفيذها من المنزل (غيتي)
هناك كثير من الأفكار التجارية يمكن تنفيذها من المنزل (غيتي)
1/9/2021

أجبرتنا الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها العالم في ظل جائحة كورونا على إعادة التفكير في أسلوب حياتنا، والبحث عن حلول مبتكرة لكسب المال في ظل ندرة فرص العمل.

وفي تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا"(Muynegociosyeconomia) الإسبانية، يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن عدم امتلاك موارد مالية كبيرة لاستئجار مكتب وإطلاق مشروعك الخاص لا ينبغي أن يقف حاجزا أمام طموحاتك، فهناك كثير من الأفكار يمكن تنفيذها من المنزل.

تستطيع تقديم خدمات متنوعة عبر الإنترنت، أو العمل كوسيط أو متعاون مع شركات أخرى. ولتطبيق هذه الأفكار، يجب ألا تنظر فقط إلى الربح الذي يمكن تحقيقه، بل عليك أن تحرص على تطوير مهاراتك عبر الدروس والدورات التدريبية.

وفي ما يأتي بعض الأعمال التي يمكن القيام بها من المنزل من دون حاجة إلى استثمارات كبيرة.

مستشار

يمكنك تقديم خدمات استشارية في مجال تخصصك؛ مع مجموعة واسعة من العملاء، يمكنك تحقيق دخل جيد.

مصمم غرافيك

مصمم الغرافيك خيار رائع بخاصة للعمل المستقل، ويمكن القيام به من المنزل باستخدام جهاز كمبيوتر متطور وبرامج احترافية.

البرمجة الحاسوبية

إذا كانت لديك مهارات في البرمجة الحاسوبية، يمكنك الاستفادة من توسّع هذا القطاع وزيادة أهمية تحليل البيانات وإدارتها.

إدارة مواقع التواصل

تعد إدارة الشبكات الاجتماعية للعملاء خيارا جيدا لكسب المال من المنزل. في هذه الحالة، لن تحتاج إلى أكثر من اتصال جيد بالإنترنت، وحنكة في التعامل مع الجمهور المستهدف.

بيع المنتجات الحرفية عبر الإنترنت

ستحتاج إلى مكان لتخزين هذه المنتجات، ثم البحث عن عملاء عبر الإنترنت، ومن الضروري أن تكون لديك صفحة ويب جذابة وسهلة التصفح.

مساعد افتراضي

إذا كنت ملما بمهام السكرتارية وقادرا على تقديم الخدمات الرقمية لأطراف ثالثة، يمكنك تنظيم الأحداث والرد على رسائل البريد الإلكتروني وإدارة جداول الأعمال.

وسيط بيع بالتجزئة

يمكن أن تعمل من المنزل وسيطا للبيع بالتجزئة من دون امتلاك المنتج؛ مهمتك هي التنسيق مع تاجر الجملة للحصول على المنتج وإيصاله إلى العميل، ستحتاج لتطبيق هذه الفكرة إلى موقع ويب أو متجر افتراضي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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