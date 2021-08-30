شاهد.. مبتكر عراقي يصنع مسيرة شبيهة بطائرة استطلاع أميركية ويحصل على دكتوراه فخرية من بريطانيا

استغرق العمل على صناعة آخر طائرة عاما كاملا، غير أن فرحته بإنجازها لم تدم طويلا بسبب عدم منح السلطات الأمنية رخصة طيران لها إلا بعد مرور 3 سنوات

كربلاء- حيدر الحسيني -شاب عراقي- دفعه حبه للطائرات المسيرة إلى تحويل جزء من منزله إلى ورشة صغيرة لصنع هذه الطائرات.

فمن الورشة التي تجد بالكاد موطئ قدم فيها، يخرج 200 نوع من الطائرات المسيرة، ليشق الحسيني طريقه في عالم مصنعي هذا النوع من الطائرات. ويشارك في مهرجانات عدة داخل العراق وخارجه، ويحصل على عدة شهادات، ومن بينها شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "ديانا إنتل" البريطانية.

وآخر إبداعات الحسيني طائرة مستوحاة من طائرة استطلاع أميركية كانت قد سقطت في مدينة السماوة -مركز محافظة المثنى- جنوبي العراق عام 2015، حيث استطاع الوصول إليها وأخذ قياساتها وإنجاز طائرة مشابهة لها.

واستغرق العمل على صناعة تلك الطائرة عاما كاملا، غير أن فرحته بإنجازها لم تدم طويلا بسبب عدم منح السلطات الأمنية رخصة طيران لها إلا بعد مرور 3 سنوات.

يشار إلى أن الحسيني قدم للسلطات العراقية عديدا من الطائرات المسيرة التي أسهمت إسهاما كبيرا في تأمين مساحات شاسعة من الأراضي الرخوة أمنيا، وكذلك حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية التي تتعرض إلى هجمات مستمرة.