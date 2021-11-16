من الصفر إلى احتراف الاستثمار.. أفضل 10 تطبيقات لدخول عالم الثروة

هنالك العديد من تطبيقات الهاتف الذكي التي تمكنك من استثمار أموالك، ولكن قبل أن تختار واحدا منها من المهم أن تحدد دوافعك وأهدافك بشكل واضح، ومدة نشاطك الاستثماري، والمكاسب التي تريد جنيها.

ويقول الكاتب غرانت ساباتيي في هذا التقرير الذي نشره موقع "ميلينيال ماني" (Millennialmoney) الأميركي إن استثمار المدخرات والمبالغ الزائدة عن حاجتك هو أفضل طريقة للحصول على دخل إضافي وتحقيق الاستقلال المالي.

وفي الماضي كان هذا المجال يتطلب معرفة سابقة، أو توظيف مستشار يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تخسر أموالك.

ولكن اليوم مع الثورة التكنولوجية شهد قطاع الاستثمار تغيرات كبيرة، وباتت هنالك طرق بسيطة وسهلة لإدارة استثماراتك من هاتفك الذكي، حتى لو كنت لا تملك مبلغا كبيرا.

ويقدم الكاتب قائمة بأفضل 10 استثمارات حققت النجاح، وحازت إعجاب المستخدمين في هذا العام.

تطبيق "روبن هود" يقدم خدمة سمسرة الأسهم على شبكة الإنترنت، وهو مجاني، ولا يفرض أي رسوم على الأسهم، أو مبلغ أدنى يجب إيداعه، كما أن استخدام هذا التطبيق سهل حتى للمبتدئين، ولذلك فإنه حقق نجاحا كبيرا.

ويشير الكاتب إلى أن التطبيق مجاني ومن ثم فلا يتضمن كثيرا من الميزات، مثل خدمة البحث وأدوات التداول والمواد التثقيفية في مجال الاستثمار، والعديد من الخيارات الأخرى.

في المقابل، يسمح هذا التطبيق بتداول العملات المشفرة مثل بتكوين وإيثيريوم وغيرها، ويمكنك شراء النسخة المدفوعة منه مقابل 5 دولارات شهريا، للوصول إلى ميزات إضافية.

ربما تكونون قد سمعتم ببنك "ألاي" الذي اختير ضمن قائمة أفضل البنوك في هذا العام، وتطبيق "ألاي إنفست" يتبع هذه المؤسسة.

ويرى الكاتب أن هذا التطبيق مناسب للمتداولين النشطين المهتمين بالحصول على خدمات الاستثمار مقابل رسوم ضئيلة جدا تصل إلى صفر دولار.

تطبيق "بابليك دوت كوم" كان يعرف سابقا باسم "ماتادور"(Matador)، وهو يجمع بين الاستثمار من دون دفع رسوم وخاصيات شبكات التواصل الاجتماعي، ليخلق بذلك منصة فريدة من نوعها للمبتدئين.

هذا التطبيق المتوفر على متجر الأندرويد و"آي أو إس" يساعدك على التواصل مع المستثمرين الآخرين، ويقدم لك هدية قيمتها 50 دولارا إذا قمت بدعوة صديق لدخول المنصة.

تطبيق "ويبول" مناسب للمستثمرين الذين يرغبون في تداول الأسهم من خلال هواتفهم، وهو يعدّ تطبيقا جديدا في هذا المجال، إلا أنه بات منافسا قويا لتطبيق "روبن هود".

"ويبول" يمتاز ببساطته وسهولة استخدامه من خلال الهاتف الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويقوم بعرض رسوم تحليلية وبيانات تساعدك على اتخاذ القرار.

تطبيق "بترمنت" منصة تقدم فيها الاستشارات بواسطة روبوت، يدير محفظتك الاستثمارية بطريقة تحافظ على توازنها.

وللشروع في استخدام هذا التطبيق، تكفي الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بعمرك وأهدافك المالية ومقدار مداخيلك، ودرجة المخاطرة التي تنوي القبول بها، حتى يتم تقييمك كمستثمر جديد وإرشادك بحسب ما يناسب أهدافك.

تطبيق "أيكورنز" يمكّنك أيضا من كسب المال بنقرة زر، ويوصف بأنه واحد من أفضل ما تم تطويره في هذا المجال، فهو يدفعك نحو تعلم المهارات الأساسية للاستثمار بشكل سلس وذكي، ويجعلك تنشط في هذا المجال على نحو يومي وممتع.

ويقدم هذا التطبيق فكرة جديدة تتمثل في استثمار مبالغ صغيرة جدا، هي عبارة عن مدخرات، وتكون في الوقت نفسه فرصة لك لتتدرب. ويكفي أن تربط هذا التطبيق ببطاقتك البنكية، حتى يقوم في كل مرة باقتطاع مبلغ ضئيل جدا عند الدفع بالبطاقة، ثم يقوم بإرشادك إلى كيفية استثماره.

تطبيق "ستاش" موصى به لمن يريدون أن يبدؤوا بخطوات بسيطة، وهو عبارة عن مستشار استثمار يتيح الدخول إلى أكثر من 250 صندوق استثمار مختلف، فضلا عن الأسهم الفردية.

ويساعدك هذا التطبيق على اختيار استثماراتك بشكل سريع وآمن حتى لو كنت مبتدئا، ولكن إذا رغبت في التمتع بخدمات إضافية عليك الحصول على النسخة المدفوعة مقابل 9 دولارات شهريا.

إذا كنت تبحث عن طريقة بديلة للاستثمار، فإن تطبيق "فندرايز" هو منصة ممتازة توفر لك خدمة التمويل الجماعي للاستثمار في العقارات، مع إمكانية الحصول على أرباح سنوية مقبولة، وهو طريقة ذكية للدخول إلى مجال العقارات حتى لو كنت تمتلك مبلغا محدودا، وعلى عكس أغلب التطبيقات ليس حكرا على المستثمرين المعتمدين.

"تي دي أمريترايد" (TD Ameritrade)

تطبيق "تي دي أمريترايد" هو منصة إلكترونية للاستثمار وتداول الأسهم، مناسبة تماما لمن يرغبون في ممارسة هذا النشاط على المدى الطويل. وهو سهل الاستخدام للخبراء والمبتدئين على حد السواء، ويوفر أيضا مقاطع فيديو تعليمية تسمح لك باكتساب مهارات ومعارف تساعدك على خوض هذا المجال، وإذا كنت في الولايات المتحدة يمكنك أيضا الحصول على المساعدة المباشرة من خلال الالتقاء بالمستشارين وجها لوجه.

إذا كنت تريد طريقة سهلة للاستثمار والادخار والتخطيط بشكل آمن، فإن تطبيق "ويلثفرونت" يستجيب لاحتياجاتك، وهو روبوت مستشار يقدم مجموعة من الحلول، تمكنك من جني فوائد من أموالك، والحصول على المشورة المتعلقة بإدارة المدخرات، إلى جانب التصرف الآلي في محفظتك.

وقد حصل هذا التطبيق على تقييم ممتاز في متجري آبل وغوغل بلغ 4.9، ومن ثم فهو صديق للمستخدمين.

كيف تختار التطبيق المناسب لك؟

يقول الكاتب إن هنالك عددا هائلا من تطبيقات الهاتف الذكي التي توفر ميزات وخدمات متنوعة. وقبل أن تختار من بينها، من المهم أن تحدد السبب الذي جعلك تخوض هذا المجال ومدة استثمارك والنتائج التي ترغب أن تحصدها.

وإذا كنت على سبيل المثال ترغب أن تنطلق بخطوات صغيرة وحذرة، لأنك لا تمتلك أي خبرة، وبحوزتك مبلغ مالي بسيط، يجب عليك اختيار التطبيق الذي يتيح لك الاستثمار بقيمة صغيرة، ويرشدك خطوة بخطوة.

في المقابل، إذا كنت تمتلك الخبرة اللازمة وتريد المخاطرة وجني أرباح كبيرة، فإن الخيار المناسب لك هو تطبيق يمنحك حرية التصرف واتخاذ القرارات بنفسك.