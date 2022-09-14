عقب مباحثات بين الشيخ تميم والسيسي.. مصر وقطر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والتنمية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور الدوحة في زيارة رسمية، وعقد معه مباحثات رسمية.

وقال الديوان الأميري إنه جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية، إضافة إلى مذكرتين تتعلقان بالتعاون في مجالات الموانئ والشؤون الاجتماعية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة القطرية، في زيارة تستغرق يومين.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة "قنا" القطرية -عن صحيفة "بننسولا" (Peninsula) الناطقة بالإنجليزية في افتتاحيتها اليوم الأربعاء- أن الزيارة الحالية التي يقوم بها السيسي ستعمل على تعزيز العلاقات، وستتيح أيضا فرصة لمناقشة التطورات المختلفة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وقالت "تنطلق العلاقات القطرية المصرية من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك وأن كلا البلدين يشكل بعدا وثقلا إستراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

كما أشارت الصحيفة إلى تأكيد سفير دولة قطر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، سالم مبارك آل شافي، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري إلى دولة قطر، لافتا إلى أن هذه هي الزيارة الأولى له إلى قطر، و"تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين".