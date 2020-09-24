البث الحي
49:08

من برنامج: بلا حدود

عبد العزيز جباري: الإمارات تريد أن تصبح دولة عظمى على حسابنا وندعو التحالف لمغادرة اليمن

قال عبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب، مستشار الرئيس اليمني، إن الشرعية اليمنية أصبحت رهينة في يد السعودية والإمارات، ونقول لهم: سلموا لنا مؤسساتنا وغادروا بلادنا مع الشكر.

وأوضح جباري -في تصريحات لحلقة (2020/9/23) من برنامج "بلا حدود"- أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته، ومجلس النواب، وكثير من المسؤولين لا يستطيعون العودة إلى اليمن لرفض السعودية ذلك.

وانتقد نائب رئيس مجلس النواب اليمني فرض وزراء ومسؤولين بتوجيه من الإمارات والسعودية من أجل تمرير مصالح هاتين الدولتين، مؤكدا أن السعودية ضغطت على الرئيس هادي لتعيين رئيس وزراء من طرفها.

وفجّر جباري مفاجأة بقوله إن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر هو المتحكم الحقيقي في المشهد اليمني عبر إصداره القرارات و"الفرمانات"، كما أنه يتعامل مع اليمنيين كأتباع، وهذا يدمر الشرعية اليمنية، وهو أمر غير مقبول إطلاقا.

وأكد جباري عدم قبول اليمنيين أي إملاءات أو تبعية لأحد، مطالبا السعودية والإمارات بأن تتعاملا مع الشعب والمسؤولين اليمنيين باحترام.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب اليمني أن مستقبل بلاده في ظل وجود التحالف السعودي الإماراتي محفوف بالمخاطر، وقد حان الوقت لاستقرار اليمن، مؤكدا أن هذا من مصلحة جميع دول المنطقة.

وأوضح جباري أن تصرفات التحالف مخالفة للأهداف التي جاء من أجلها والمتمثلة في إنهاء الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية والوقوف في وجه المشروع الإيراني في اليمن، وهي أهداف لم يتحقق منها شيء.

وأكد أن لا رغبة هناك لتمكين الشرعية اليمنية التي ادعوا أنهم جاؤوا لدعمها، الأمر الذي يوحي بوجود مخطط لاستمرار الحرب الدائرة منذ نحو 6 سنوات.

وعن الدور الإماراتي في اليمن، قال مستشار الرئيس اليمني إن الإمارات تريد أن تتحول إلى دولة إقليمية عظمى من خلال السيطرة على الموانئ اليمنية وجزيرة سقطرى، كما أنها صنعت مشكلة في الجنوب وأسست مليشيات للضغط على الرئيس هادي.

وتساءل جباري أليس من الأحرى أن يُطبّع الإماراتيون مع اليمنيين بدلا من الإسرائيليين؟!

المشروع الإيراني

وعن الدور الإيراني في اليمن، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني إن لإيران دورا خبيثا في اليمن، والحوثيون ذراعها الأيمن خصوصا أنهم يتلقون دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا من طهران، مؤكدا أن التدخل الإيراني في اليمن هو ما أوصل البلاد إلى الوضع الحالي.

وأشار جباري إلى أن لدى إيران مشروعا تسعى لتصديره للدول العربية، في ظل غياب أي مشروع عربي، مضيفا أن السعودية والإمارات فشلتا في تحقيق الأمن والاستقرار باليمن وإعادة الشرعية ومؤسساتها للوقوف في وجه المشروع الإيراني.

واعتبر جباري أن اليمن تحول إلى ساحة صراع بين أطراف خارجية، موضحا أن هناك مواجهة على الأراضي اليمنية بين إيران من جهة، والسعودية ودول خليجية أخرى من جهة ثانية.

وأكد المسؤول اليمني أنه ليس من المنطقي محاولة إقناع اليمنيين بأن الإمارات تواجه المشروع الإيراني في اليمن، في الوقت الذي تعقد فيه اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات مع إيران، فضلا عن الحوارات والزيارات المتبادلة.

ودعا إلى أن يتدخل العالم تدخلا إيجابيا لحل الأزمة اليمنية، وليس على طريقة التدخل السعودي الإماراتي الذي سيقود اليمن إلى وضع كارثي.

23/9/2020
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء الأسلحة من طهران؟

(الجزيرة)

بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء أو بيع الأسلحة لإيران؟

(الجزيرة)

لعدم نظافة الشباك.. موجة غضب بعد طرد محافظ الدقهلية مديرة مدرسة

(الجزيرة)

الرهينة بترونين شخصية الأسبوع وتجدد القتال في إقليم قره باغ حدثه الأبرز

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)
المزيد من حلقات برنامج:
بلا حدود

رئيس البرلمان المغربي: نمثل استثناء عربيا وموقفنا من فلسطين لا يمكن زعزعته

49:21

باحث في نزاعات القوقاز: أذربيجان تتقدم في قره باغ وصراعها مع أرمينيا سيطول وروسيا لن تتدخل

(الجزيرة)
50:11

مسؤول أممي: التأثير الأكبر لجائحة كورونا سيكون على الدعم المقدم من المانحين

(الجزيرة)
43:38

الانفجار قادم.. معارضان يتوقعان حراكا شعبيا مفاجئا في مصر

50:17
شاهد المزيد